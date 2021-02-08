شب تلخ پورتو با گلزنی طارمی و دو اخراجی/ مهاجم ایران ۸ گله شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پورتو در هفته هجدهم لیگ پرتغال بامداد امروز به مصاف تیم براگا رفت که این بازی پرحاشیه در نهایت با نتیجه تساوی ۲ - ۲ به پایان رسید.

در این بازی ابتدا «سرجیو اولیویرا» (۳۶) برای پورتو گلزنی کرد. مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم پورتو هم در دقیقه ۵۴ توانست توپ ارسالی همبازی خود را به صورت سرضرب وارد دروازه براگا کند و گل دوم را به ثمر برساند.

در دقیقه ۶۰، «کورونا» بازیکن تیم پورتو با دریافت کارت قرمز اخراج و این تیم ۱۰ نفره شد. همین مسئله فشار بیشتر تیم براگا برای جبران نتیجه را در پی داشت و این تیم توانست در دقیقه ۸۷ گل نخست را به ثمر برساند. در حالی که بازی رو به اتمام بود، براگا در دقیقه ۴+۹۰ موفق شد گل تساوی را وارد دروازه پورتو کند و به یک تساوی دلچسب برسد.

«سرجیو کونسیسائو» سرمربی پورتو هم در لحظات پایانی این مسابقه از داور مسابقه کارت قرمز گرفت.

شب تلخ تیم طارمی در حالی رقم خورد که اختلاف این تیم با صدر جدول حتی با یک بازی بیشتر نسبت به اسپورتینگ صدرنشین به ۵ امتیاز افزایش یافت. پورتو در حال حاضر ۴۰ امتیازی و در رده دوم جدول است.

مهدی طارمی در این مسابقه، باوجود گلزنی در دقیقه ۸۵ تعویض شد. او توانست تعداد گل‌های خود در این فصل از مسابقات لیگ پرتغال را به عدد ۸ برساند. این مهاجم ایرانی ۴ گل هم برای پورتو در جام حذفی به ثمر رسانده است.