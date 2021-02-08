به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه کسب و کارهای مجازی، طرح هفته‌های خرید اینترنتی از ابتدای اسفندماه امسال با هدف حمایت از کسب و کارهای فعال در زمینه ارائه خدمات و فروش آنلاین و استفاده از این ظرفیت برای پشتیبانی از کسب‌وکارها و اصناف در استان‌ها و همچنین تشویق عموم مردم به خرید اینترنتی در کشور آغاز می‌شود.

این رویداد درصدد است با فراهم سازی بستر مناسب برای ارائه خدمات به سراسر شهرهای ایران، نه تنها گستره سرویس‌های اینترنتی در حوزه‌های مختلف را برای همه مردم ایران دسترس پذیر کند، بلکه فرصت مناسبی برای تمامی کسب‌وکارهای مجازی و کسب‌وکارهای استانی ایجاد شود تا در یک هم‌افزایی سازنده، خدمات خود را به مخاطبان وسیع‌تر و متنوع‌تر عرضه کنند.

هدف از برگزاری این طرح حمایت از کسب‌وکارها و اصناف محلی هر استان، حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در کرونا، ترویج فرهنگ خرید اینترنتی در همه بخش‌های کشور، دسترسی کسب‌وکارهای محلی به بازاری به وسعت ایران، تأکید بر تمرکز زدایی از سرویس‌های اینترنتی، قطع زنجیره ویروس کرونا و عدم محدود ماندن از پایتخت، عنوان شده است.

در این رویداد هر هفته یکی از استان‌های ایران میزبان تمامی کسب‌وکارهای آنلاین مشارکت کننده خواهد بود و فرصت مناسبی برای تمامی ذی‌نفعان در عرضه محصولات و ارائه خدمات به تمام کشور و برقراری ارتباط مستقیم با مخاطبان فراهم می‌شود.