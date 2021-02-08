رقابت هشت تیم در سوپر کاراته/ لیگ برتر با ۲۳ تیم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی رقابتهای لیگ برتر و سوپر لیگ کاراته عصر امروز با حضور یک نماینده از تیم در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد که طی آن تیم‌های حاضر در این رقابتها حریفان خود را شناختند.

در بخش سوپر لیگ هشت تیم در دو گروه چهار تیمی به رقابت خواهند پرداخت که در گروه یک دانشگاه آزاد، رعد پدافند هوایی ارتش، هیأت کاراته شهرستان کلات، مارون کهکیلویه و در گروه دوم پاس ناجا ، آوای رزم WMMF، آکادمی مهاجرین افغان، گوجوریو سی واکای به رقابت خواهند پرداخت.

لیگ برتر با حضور ۲۳ تیم در هفت گروه سه تیمی و یک گروه دو تیمی برگزار خواهد شد که بعد انجام قرعه کشی تیم به این ترتیب در گروه‌ها قرار گرفتند.

گروه یک؛ پاس ناجا، شهر ورزش کرمانشاه، علمی کاربردی کرمان،

گروه دو؛ مس کرمان، شهرداری بندرانزلی، هیأت کاراته کرمانشاه

گروه سه؛ مقاومت، بیمه سرمد، شوتوکان AMA ایران

گروه چهار: افتخارآفرینان جاویدان، زنده رود سبز اصفهان، هیأت کاراته اردبیل

گروه پنج؛ مس رفسنجان، کبوترآهنگ همدان، کارگران خراسان رضوی

گروه ششم؛ مانی خالق ایرانیان، هیأت کاراته مرکزی، عقاب بروجرد

گروه هفتم: شوتوکانFSK، کردستان ، سرمایه گذاری کای دا

گروه هشت؛ دال کرمانشاه، مبارزان رشت