به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به همراه دکتر عباسعلی کریمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران روز دوشنبه ۲۰ بهمن ۹۹ به منظور افتتاح مجموعه شتاب دهندههای تخصصی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی و همچنین رونمایی از چندین محصول تولیدی شرکتهای دانش بنیان مستقر در مرکز جامع سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی از آزمایشگاه جامع دانشگاه بازدید کرد.
کیت شده تشخیص آنتی بادیهای خنثی کننده کرونا
در این مراسم از کیتهای جدید تشخیص و شناسایی آنتی بادی خنثی کننده کرونا رونمایی شده است. آنتی بادیهای خنثی کننده عامل کلیدی در ایجاد ایمنی در برابر ویروس کرونا است. کیت تشخیصی آنتی بادیهای خنثی کننده ابزاری قدرتمند در جهت شناسایی کمی و کیفی این آنتی بادیها است.
این کیت به عنوان سومین کیت تأیید شده تشخیص آنتی بادیهای خنثی کننده در دنیا برای مقابله با کرونا معرفی شده است و متخصصان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران، مستقر در مرکز جامع سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی، با حمایت معاونت فناوری ریاست جمهوری، اقدام به تولید کیتهای شناسایی آنتی بادی خنثی کننده COVID-۱۹ بر پایه روش الایزا کرده اند.
این کیت با ارزیابی تشکیل آنتی بادیهای خنثی کننده، افراد واکسینه شده از طریق ابتلای قبلی را شناسایی خواهد کرد. این امر موجب توانمند سازی نظام سلامت در ارزیابی افراد واجد شرایط واکسیناسیون، بررسی اثربخشی واکسیناسیون، بهینه سازی پلاسما درمانی بهبود یافتگان و همچنین بازگشت افراد مصون به چرخه کار میشود.
بر اساس تجارب و نتایج آزمایشگاهی بسیار مطلوب، و همچنین متون علمی منتشر شده در مجلات معتبر، استفاده از این کیت، نیازمندی کشور به خرید واکسن را حداقل تا ۶۰ درصد کاهش و مسیر کنترل بیماری کرونا را به شکل بسیار مطلوبی بهبود می بخشد.
کیت تولید شده در این مرکز دارای اختصاصی ۱۰۰ درصد و حساسیت بیش از ۹۲ درصد بوده و قابلیت غربالگری کل جامعه با هزینه مقرون به صرفه و همچنین وابستگی حداقلی به جهشهای نوظهور ویروس کرونا را دارا است.
در حال حاضر این کیت به تولید انبوه رسیده و برخی از تاییدیه های اداره کل تجهیزات پزشکی را دریافت کرده و در حال ارزیابی نهایی برای ورود به بازار است. تیم تحقیقاتی مستقر در مرکز جامع تحقیقات سلولهای بنیادی همچنان در حال بهبود روشهای ارزیابی آنتی بادیهای نوترالیزان ویروس SARS-Cov-۲ بوده و عمده تمرکز خود را بر کاهش زمان آزمایش به کمتر از ۲۰ دقیقه معطوف کرده است.
تهیه اگزوزوم های ترشح شده از سلولهای بنیادی با اثر درمانی
همچنین از دیگر محصولاتی که در این مرکز رونمایی شده است میتوان به اگزوزوم GMP گرید تجاری برای مقاصد درمانی اشاره کرد.
اگزوزوم ها، وزیکولهای خارج سلولی نانومتری هستند که یک غشای دولایه چربی دارند و گیرندهها و لیگاندهای مختلفی روی غشای آنها بیان میشود و حاوی پروتئینها و فاکتورهای رشد ضد التهابی مختلفی هستند.
اگزوزوم های ترشح شده از سلولهای بنیادی مزانشیمی اقتباس شده از بند ناف انسان است و اثر درمانی آن جلوگیری از سندرم دیسترس تنفسی حاد، آسیب حاد قلبی، عفونت ثانویه منجر به سپسیس عمومی و نارسایی سیستمهای مختلف بدن در بیماران کرونایی است.
پچ های ترمیم زخم هم با پوششهای سرشار از فاکتورهای رشد
در این مراسم از پچ های ترمیم زخم هم با پوششهای سرشار از فاکتورهای رشد و فاکتورهای زیستی فعال رونمایی شد.
این پچ ها باعث آزادسازی فاکتورهای رشد آنژیوژنیک و سایتوکاین هایی میشوند که توانایی کاهش التهاب در زخمهای مزمن را دارند، این خواص با فناوری نانو ارتقا یافته است تا ماتریکس مناسبی به منظور مهاجرت و تکثیر کراتینوسیت ها و فیبروبلاست ها فراهم شده و باعث تسریع ترمیم و کاهش اسکار و بازسازی و ترمیم بافتهای پوششی آسیب دیده شود.
این پوشش به دلیل شباهت ساختاری زیاد به بافت پوست طبیعی میتواند به عنوان جایگزین موقت پوست برای بهبود انواع مختلفی از زخمها مانند سوختگیهای گسترده، ترمیم زخمهای ترمیم ناپذیر مانند زخم پای دیابتی و زخم بستر و زخمهای مزمن که بدن در حالت عادی توان ترمیم آنها را ندارد و نیاز به دخالت پزشکی پیدا میکنند و در صورت عدم دخالت پزشکی خطر مرگ و یا قطع عضو بیمار را تهدید میکند، جراحیهای اورولوژی (ترمیم نواقص ادراری تناسلی)، جراحیهای گوش، حلق و بینی (ترمیم پرده تمپان) و اعمال جراحی چشم پزشکی بکار گرفته شوند.
محلولهای ایرانی مورد استفاده در درمان ناباروری
محلولهای مورد استفاده در درمان ناباروری نیز از دیگر محصولات دانش بنیان است که امروز رونمایی شد و به این ترتیب ایران در میان ۶ کشور سازنده، وسایل و مواد مصرفی مورد نیاز مراکز درمان ناباروری، همچون کیتهای تشخیصی، محیطهای کشت، محیطهای رشد و محیطهای ذوب و انجماد اسپرم، تخمک و جنین قرار گرفته است.
وسایل و مواد مصرفی مورد استفاده در مراکز درمان ناباروری اکثراً وارداتی بوده و بیش از ۵۰ درصد هزینههای درمان را شامل میشود.
ایران به واسطه این تولیدات دانش بنیان توانسته است با بومی سازی دانش تولید این مواد علاوه بر قطع وابستگی به خارج و صرفه جویی ارزی، امکان صادرات آن به کشورهای منطقه و همسایگان ایران و ارزآوری بالای آن را فراهم آورد.
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