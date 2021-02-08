بهرام فاضلی زاد بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اولین جشنواره بین‌المللی مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری با حضور رسانه‌های سه کشور ایران، ترکیه و عراق در استان کرمانشاه برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه تعلل در برگزاری اولین جشنواره بین‌المللی مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری برای به دست آمدن موقعیتی برای برگزاری حضوری آن است، افزود: فراخوان جشنواره به احتمال زیاد تا پایان سال اعلام شده اما برگزاری آن برای فراهم شدن شرایط برگزاری حضوری به اوایل سال آینده موکول می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با بیان اینکه فراخوان این جشنواره در حال تدوین بوده و تمامی اقدامات لازم برای برگزاری جشنواره از جمله اخذ مجوز و تأمین اعتبارات انجام شده است، تصریح کرد: مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری استان‌های کرمانشاه، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، ایلام و خوزستان و برخی استان‌های ۲ کشور ترکیه و عراق در این جشنواره حضور خواهند داشت.

وی با اشاره به اهداف برگزاری اولین جشنواره بین‌المللی مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری ادامه داد: هدف اصلی برگزاری این جشنواره تعامل مطبوعات ایران، ترکیه و عراق بوده که با برگزاری آن زمینه بازدید اهالی رسانه استان‌های دیگر و ۲ کشور ترکیه و عراق از استان کرمانشاه فراهم می‌شود.