  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۵:۰۷

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه:

کرمانشاه میزبان اولین جشنواره بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها شد

کرمانشاه میزبان اولین جشنواره بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها شد

کرمانشاه- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: استان کرمانشاه میزبان اولین جشنواره بین‌المللی مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری شد.

بهرام فاضلی زاد بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اولین جشنواره بین‌المللی مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری با حضور رسانه‌های سه کشور ایران، ترکیه و عراق در استان کرمانشاه برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه تعلل در برگزاری اولین جشنواره بین‌المللی مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری برای به دست آمدن موقعیتی برای برگزاری حضوری آن است، افزود: فراخوان جشنواره به احتمال زیاد تا پایان سال اعلام شده اما برگزاری آن برای فراهم شدن شرایط برگزاری حضوری به اوایل سال آینده موکول می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با بیان اینکه فراخوان این جشنواره در حال تدوین بوده و تمامی اقدامات لازم برای برگزاری جشنواره از جمله اخذ مجوز و تأمین اعتبارات انجام شده است، تصریح کرد: مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری استان‌های کرمانشاه، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، ایلام و خوزستان و برخی استان‌های ۲ کشور ترکیه و عراق در این جشنواره حضور خواهند داشت.

وی با اشاره به اهداف برگزاری اولین جشنواره بین‌المللی مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری ادامه داد: هدف اصلی برگزاری این جشنواره تعامل مطبوعات ایران، ترکیه و عراق بوده که با برگزاری آن زمینه بازدید اهالی رسانه استان‌های دیگر و ۲ کشور ترکیه و عراق از استان کرمانشاه فراهم می‌شود.

کد مطلب 5142271

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها