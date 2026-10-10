ثبت۴۵۱ میلیمتر بارش در آذربایجان غربی؛۲۱ کیلومتر رودخانه لایروبی شد

مجید رستگاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این میزان بارش در مقایسه با مدت زمان مشابه ۲۷ درصد افزایش نشان می دهد، اظهار کرد: در سال آبی جدید نیز با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی شاهد افزایش بارش ها و نیز بارش های فراتر از نرمال خواهیم بود.

وی ادامه داد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی احتمال وقوع بارش‌های فراتر از نرمال در پاییز و اوایل زمستان در استان وجود دارد که در پی این پیش ‌بینی‌ها، بررسی نقشه‌های هواشناسی و ارزیابی نقاط آسیب ‌پذیر در دستور کار قرار گرفت و اقدامات لازم برای افزایش آمادگی در برابر بارش‌های احتمالی و مدیریت روان‌آب‌ها برنامه‌ریزی شد.

رستگاری با بیان اینکه برای مدیریت بهتر روان آب ها و نیز مدیریت صحیح آب در این بخش با هدف کمک به احیای دریاچه ارومیه پویش رود روان اجرا می شود، گفت: این پویش با هدف بازگشایی مسیر جریان آب، افزایش ظرفیت عبور روان‌آب‌ها و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای هدایت آب به سمت دریاچه ارومیه دنبال می‌شود.

۲۱ کیلومتر از رودخانه های آذربایجان غربی لایروبی شد

وی آزادسازی بستر و حریم رودخانه‌ها، پاکسازی مسیر جریان آب، جمع‌آوری نخاله‌ها، رفع موانع، اصلاح نقاط حادثه‌خیز و بهسازی سازه‌ها و پل‌های فاقد ظرفیت مناسب عبور آب را از جمله اقدامات پیشگیرانه برشمرد و افزود: بخشی از این اقدامات انجام شده و سایر عملیات نیز در چارچوب برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در حال اجراست.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی با اشاره به وجود ۱۵ رودخانه در استان اظهار کرد: ۱۰ رودخانه از این تعداد در حوضه آبریز دریاچه ارومیه قرار دارند و برنامه‌ریزی برای تسهیل جریان آب در این رودخانه‌ها با همکاری دستگاه‌های ذیربط در حال انجام است.

رستگاری در پایان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه لایروبی مسیرهای انتقال آب گفت: تاکنون ۲۱ کیلومتر از رودخانه‌ها و ۶۵ کیلومتر از انهار و ۱۹۰ کیلومترمسیل‌های استان لایروبی شده است؛ اقداماتی که در کنار کاهش مخاطرات ناشی از تجمع روان‌ آب‌ها، به تسهیل جریان آب و تحقق اهداف پویش «رود روان» و برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه کمک می ‌کند.

شناسایی ۳۴۷ نقطه اولویت‌ دار و بحرانی در آذربایجان غربی

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی همچنین از شناسایی ۳۴۷ نقطه اولویت‌دار و بحرانی در استان خبر داد و گفت: با هدف مدیریت روان‌آب‌ها، کاهش مخاطرات احتمالی سیلاب و تسهیل جریان آب به سمت دریاچه ارومیه، اقدامات پیشگیرانه در چارچوب پویش «رود روان» در حال اجراست.

رستگاری آزادسازی بستر و حریم رودخانه‌ها، پاکسازی مسیر جریان آب، جمع‌آوری نخاله‌ها، رفع موانع، اصلاح نقاط حادثه‌خیز و بهسازی سازه‌ها و پل‌های فاقد ظرفیت مناسب عبور آب را از جمله اقدامات پیشگیرانه برشمرد و افزود: بخشی از این اقدامات انجام شده و سایر عملیات نیز در چارچوب برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در حال اجراست.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی با اشاره به وجود ۱۵ رودخانه در استان اظهار کرد: ۱۰ رودخانه از این تعداد در حوضه آبریز دریاچه ارومیه قرار دارند و برنامه‌ریزی برای تسهیل جریان آب در این رودخانه‌ها با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در حال انجام است.