به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه ولیعصر (عج) خوزستان به مناسبت ۲۲ بهمن اطلاعیهای صادر کرد؛ در این اطلاعیه آمده است: «بار دیگر شمیم روح بخش بهار انقلاب اسلامی به مشام میرسد و تمامی ملت انقلابی و غیور جمهوری اسلامی را سرشار از شور و حماسه حضور میسازد. طلیعهی چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، فرصتی غنیمت برای یادآوری رشادتها و دلاوریهای ملت مجاهد و انقلابی ایران اسلامی و مبارزات امت آزادیخواه و حقطلب در برابر حاکمیت زور و مستعمره ی شیطان بزرگ است».
در ادامه این اطلاعیه بیان شده است: «درخت تنومند انقلاب اسلامی که ریشه در خاک پاک اسلام ناب محمدی دوانده و خون پاک شهدای والا مقام و با تدبیر حکیمانه ی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی امروزه در برابر طوفانهای دشمنان و کینه توزان انقلاب و اسلام، با صلابت تر از گذشته قد علم کرده و سایهی خود را بر سر امت واحده اسلامی در اقصی نقاط جهان گسترانده است».
همچنین در این اطلاعیه تأکید شده است: «باگذشت زمان و پیشرفت همه جانبه انقلاب اسلامی در زمینههای گوناگون و خودکفایی و استقلال از دخالت مستکبران خارجی، با دستاوردهای بسیار خوبی در طول این ۴۲ سال امروزه ملت و نظام ما بیشتر آماج اهداف شوم دشمنان خارجی و داخلی و وابستگان به قدرت طلبهای جهان قرار گرفته است».
در ادامه این اطلاعیه آمده است: «از به راه انداختن جنگهای رسانهای و فرهنگی تا ترور بزرگان و میدانداران عرصههای انقلاب اسلامی همچون سردار رشید اسلام سپهبد قاسم سلیمانی و دانشمند هستهای محسن فخری زاده و همچنین تحریمهای اقتصادی اقدامات خصمانه ی دشمن دیرینه علیه مکتب اسلام ناب محمدی است؛ غافل از اینکه به گفتهی معمار انقلاب اسلامی: «ما را بکشید، زندهتر می شویم» امید است با تکیه بر شعار «ما می توانیم» با اطاعت از پیشوای حکیم و عالم امام خامنهای (مد ظله العالی) با گرایش بیشتر به توان قدرت داخلی، و امید به ظهور و تجلی یگانه منجی عالم بشریت سایه درخت انقلاب اسلامی عالم گیر شود».
همچنین در این اطلاعیه تأکید شده است: «سپاه ولیعصر (عج) خوزستان ضمن تجدید میثاق با آرمانهای رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (قدس سره) و با پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا همانند گذشته محکم و استوار همراه ملت بزرگ ایران در جهت به ثمر نشاندن و رشد پیشرفت انقلاب اسلامی و خون شهدا لحظهای کوتاه نخواهند آمد و با توجه به رعایت پروتکلهای بهداشتی در جهت مقابله با ویروس کرونا برنامه راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن به صورت رژه کمکهای مؤمنانه به افراد مستضعف برگزار خواهد شد».
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