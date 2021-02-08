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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۵:۵۰

در اطلاعیه‌ای توسط سپاه ولی‌عصر (عج) خوزستان بیان شد؛

سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برای یادآوری رشادت‌هاست

سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برای یادآوری رشادت‌هاست

اهواز- سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان در خصوص ۲۲ بهمن در اطلاعیه‌ای گفت: طلیعه چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی برای یادآوری رشادت‌های ملت انقلابی ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه ولی‌عصر (عج) خوزستان به مناسبت ۲۲ بهمن اطلاعیه‌ای صادر کرد؛ در این اطلاعیه آمده است: «بار دیگر شمیم روح بخش بهار انقلاب اسلامی به مشام می‌رسد و تمامی ملت انقلابی و غیور جمهوری اسلامی را سرشار از شور و حماسه حضور می‌سازد. طلیعه‌ی چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، فرصتی غنیمت برای یادآوری رشادت‌ها و دلاوری‌های ملت مجاهد و انقلابی ایران اسلامی و مبارزات امت آزادی‌خواه و حق‌طلب در برابر حاکمیت زور و مستعمره ی شیطان بزرگ است».

در ادامه این اطلاعیه بیان شده است: «درخت تنومند انقلاب اسلامی که ریشه در خاک پاک اسلام ناب محمدی دوانده و خون پاک شهدای والا مقام و با تدبیر حکیمانه ی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی امروزه در برابر طوفان‌های دشمنان و کینه توزان انقلاب و اسلام، با صلابت تر از گذشته قد علم کرده و سایه‌ی خود را بر سر امت واحده اسلامی در اقصی نقاط جهان گسترانده است».

همچنین در این اطلاعیه تأکید شده است: «باگذشت زمان و پیشرفت همه جانبه انقلاب اسلامی در زمینه‌های گوناگون و خودکفایی و استقلال از دخالت مستکبران خارجی، با دستاوردهای بسیار خوبی در طول این ۴۲ سال امروزه ملت و نظام ما بیشتر آماج اهداف شوم دشمنان خارجی و داخلی و وابستگان به قدرت طلب‌های جهان قرار گرفته است».

در ادامه این اطلاعیه آمده است: «از به راه انداختن جنگ‌های رسانه‌ای و فرهنگی تا ترور بزرگان و میدان‌داران عرصه‌های انقلاب اسلامی همچون سردار رشید اسلام سپهبد قاسم سلیمانی و دانشمند هسته‌ای محسن فخری زاده و همچنین تحریم‌های اقتصادی اقدامات خصمانه ی دشمن دیرینه علیه مکتب اسلام ناب محمدی است؛ غافل از اینکه به گفته‌ی معمار انقلاب اسلامی: «ما را بکشید، زنده‌تر می شویم» امید است با تکیه بر شعار «ما می توانیم» با اطاعت از پیشوای حکیم و عالم امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) با گرایش بیشتر به توان قدرت داخلی، و امید به ظهور و تجلی یگانه منجی عالم بشریت سایه درخت انقلاب اسلامی عالم گیر شود».

همچنین در این اطلاعیه تأکید شده است: «سپاه ولی‌عصر (عج) خوزستان ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (قدس سره) و با پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا همانند گذشته محکم و استوار همراه ملت بزرگ ایران در جهت به ثمر نشاندن و رشد پیشرفت انقلاب اسلامی و خون شهدا لحظه‌ای کوتاه نخواهند آمد و با توجه به رعایت پروتکل‌های بهداشتی در جهت مقابله با ویروس کرونا برنامه راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن به صورت رژه کمک‌های مؤمنانه به افراد مستضعف برگزار خواهد شد».

کد مطلب 5142306

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