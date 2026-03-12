دعوت سپاه امام رضا(ع) از مردم برای حضور در راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه سپاه امام رضا(ع) آمده است: روز قدس، یادگار معمار کبیر انقلاب اسلامی، آنچنان وحشتی به اردوگاه دشمن انداخته که حتی برخی از کشورهای به اصطلاح آزادی خواه و مدافع حقوق بشر تحمل فریاد حمایت از مظلوم را نداشته و اجازه راهپیمایی در کشورشان را نمی دهند.

در این اطلاعیه آمده است: جهان اسلام، این روزها در حالی ماه مبارک رمضان را به پایان میرساند که اگرچه به زعم جبهه استکبار، جامعه اسلامی از نعمت زعیم عالم اسلام محروم شده اما مسیر نورانی رهبر شهید حضرت آیت الله امام خامنه‌ای استوارتر از قبل و با اتحاد بیشتر مسلمین و آزادگان عالم ادامه خواهد یافت.

در این اطلاعیه با اشاره به توهم این روزهای دشمنان که شهادت رهبری عالی قدر شیعه باعث خواهد شد راه و طریق آن امام شهید به فراموشی و یا انحراف خواهد رفت خطاب به ملت ایران آمده است؛ انتخاب رهبر معظم انقلاب اسلامی از سوی مجلس خبرگان رهبری این امید آنان را نقش بر آب کرد اما نقش و مسئولیت هر یک از ما بیش از گذشته باید در میدان عمل مشخص و ملموس باشد.

این اطلاعیه می افزاید: گوش ها و چشم های کثیف دشمنان اسلام به فردای ایران اسلامی است حضور ملت غیور و آگاه با طنین فریادهای مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل در آسمان کشورمان بار دیگر دشمنان و عوامل مزدور آنان را سر جای خود خواهد نشاند و نیات شوم و پلیدشان را در نطفه خفه خواهد کرد.

درپایان این اطلاعیه آمده است: بسیجیان، پاسدارن و خانواده های معزز شهیدان همپای دیگر اقشار مردم ایران دوست، ولایتمدار و انقلابی با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس مشت محکم دیگری بر دهان یاوه گویان و شیطان بزرگ خواهند کوبید