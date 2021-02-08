مراسم بزرگداشت یوم الله ۲۲ بهمن در رشت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مجتبی اشجری ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی مراسم یومالله ۲۲ بهمن گیلان، گفت: هر ساله در این روز بزرگ ملت ایران صلابت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی را به نمایش میگذارند.
وی، یومالله ۲۲ بهمن را متعلق به همه ایرانیان با هر گرایش و سلیقه سیاسی در سایه رهبری دانست و تصریح کرد: یومالله ۲۲ بهمن یکی از ماندگارترین و خاطرهانگیزترین روزهای تاریخ معاصر ایران است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه در طول سالهای گذشته مردم انقلابی ایران ثابت کردند پای انقلاب هستند، ادامه داد: بزرگداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و زمینهسازی جشن بزرگ ملت ایران، وظیفه همگانی است.
وی با بیان اینکه جشن چهل و دومین سالروز پیروزی انقلاب ا با رعایت توصیههای بهداشتی علیرغم همه محدودیتها ناشی از شیوع بیماری کرونا تماشاییتر از سالهای گذشته برگزار خواهد شد، تصریح کرد: با توجه به عدم برگزاری راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن به شکل سالهای گذشته، این مراسم در سالجاری بهشکل کاروان خودرویی خانوادگی و موتوری و همچنین راهپیمایی مجازی برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام اشجری با معرفی سامانه www.fajr.ccoip.ir، اظهار کرد: عموم مردم همیشه در صحنه گیلان میتوانند با مراجعه به این سامانه و انتخاب شعار دلخواه خود در راهپیمایی مجازی یوم الله ۲۲ بهمن شرکت کنند.
آسمان گیلان نور افشانی میشود
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه مراسم گلبانگ الله اکبر و نورافشانی در شب ۲۲ بهمن برگزار میشود، بیان کرد: آسمان تمام شهرستانهای استان و دو نقطه از شهر رشت رأس ساعت ۲۱ روز ۲۱ بهمن همراه با گلبانگ الله اکبر نورافشانی خواهد شد.
وی با بیان اینکه آیتالله حسینی بوشهری (رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) بهمناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در شهر رشت سخنرانی خواهد داشت، ادامه داد: برنامههای شب ۲۲ بهمن و مراسم یومالله ۲۲ بهمن و کاروان خودرویی خانوادگی و موتوری به صورت زنده از سیمای مرکز گیلان (شبکه باران) پخش خواهد شد.
حجتالاسلام اشجری با بیان اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن به شکل کاروان خودرویی خانوادگی و رژه موتوری در سراسر استان گیلان و در شهر رشت از فرودگاه سردار جنگل به سمت میدان مصلی انجام خواهد شد، بیان کرد: جشن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در مرکز استان با برگزاری مراسمی ویژه در فرودگاه سردار جنگل آغاز و با کاروان خودرویی خانوادگی و موتوری در مسیر تعیینشده ادامه خواهد یافت.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان به ثبتنام خانوادههای علاقمند به شرکت در راهپیمایی خودرویی در پایگاههای مقاومت مساجد و محلات به منظور مدیریت بهتر و نظم هر چه بیشتر اشاره کرد و گفت: مراسم بزرگداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در مرکز استان ساعت ۹:۳۰ صبح در فرودگاه سردار جنگل آغاز و راهپیمایی خودرویی خانوادگی و موتوری ساعت ۱۰ صبح روز ۲۲ بهمن انجام خواهد شد.
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