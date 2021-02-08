۱۰ مسافر گرفتار کولاک و برف در شاهرود امداد رسانی شدند

مظفر محمدخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه بارش برف شدید و کولاک در شمال شهرستان شاهرود سبب گرفتاری تعدادی از مسافران و خودروهای عبوری از منطقه چالچالیان شد، بیان کرد: عوامل امدادی هلال احمر مستقر در محور شاهرود -توسکستان بلافاصله پس از دریافت گزارش مردمی، به منطقه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه چالچالیان در ۳۸ کیلومتری شمال شاهرود به سمت شاه‌کوه و در قسمت مرتفعی نزدیک به شاهوار قرار دارد، بیان کرد: این منطقه همیشه در زمستان‌ها مملو از برف بوده و منطقه‌ای جذاب برای گردشگران نیز محسوب می‌شود لذا تردد همواره در این محور زیاد است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان گفت: ساعت پنج بامداد امروز، دوشنبه در محور شاهرود – گرگان، بعد از منطقه چال‌چالیان به ۱۰ نفر گرفتار در برف و کولاک امداد رسانی شد.

محمدخانی با بیان اینکه مجموعاً به چهار دستگاه خودرو امداد رسانی شد، ابراز داشت: عوامل امدادی مستقر در پایگاه خرقان به این عملیات اعزام شدند.

وی گفت: مردم و مسافران برای حضور در راه‌های مرتفع و کوهستانی استان سمنان که برف‌گیر نیز هستند، می‌بایست حتماً از عدم مسدود بودن جاده، شرایط آب و هوایی و جوی و همراه داشتن تجهیزات فصل سرما مانند زنجیر چرخ و… اطمینان حاصل کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان ادامه داد: همراه داشتن لباس گرم، تجهیزات زمستانی، غذای خشک، پتو، اطمینان از سلامت خودرو، بخاری، برف پاک کن و… در زمره دیگر توصیه‌های عوامل امدادی در فصل سرما برای مسافران عبوری از محورهای استان سمنان به خصوص محورهای برف‌گیری مانند خوش ییلاق، توسکستان، آهوان، فولاد محله، دیباج، کالپوش و… است.