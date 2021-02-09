ویژه برنامه «مرد صبر» در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه‌شب در این مراسم با تبریک ایام الله مبارک دهه فجر و چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: تکریم و نکوداشت بزرگانی همچون استاد فاتحی، تکریم یک شخص نیست بلکه تجلیل از یک تفکر و جریان فکری بالنده و عزت آفرین است.

عبدالکریم جمیری اضافه کرد: این مراسم نکوداشت شخصیتی است که پا به پای جریان انقلابی و الهی حرکت کرده و از وجود و هستی خود در تمام عرصه‌ها برای نظام سرمایه گذاری کرده و هزینه داده تا این نظام بتواند در مسیر خودش حرکت کند و اهداف حقیقی‌اش را محقق کند.

وی اظهار داشت: نکوداشت چنین شخصیت‌هایی نیاز امروز و هر روز ماست تا این نظام بماند و بالنده باشد و با این افقی که امام عظیم الشان ما ترسیم کردند حرکت کند و همه وظیفه دارند در این راستا گام بردارند.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با تقدیر از همه کسانی که برای برگزاری مراسم نکوداشت استاد فاتحی در زمان حیات ایشان تلاش کردند اذعان کرد: شخصیت‌هایی که در مسیر انقلاب اسلامی و ارزش‌های آن ثابت قدم مانده‌اند سه شاخصه مهم دارند که اگر همه ما این سه شاخص را مدنظر قرار دهیم راه را گم نمی‌کنیم و در راه نمی‌مانیم.

جمیری اولین شاخصه استاد فاتحی را شناخت و بینش روشن ایشان درباره جنس انقلاب دانست و گفت: جنس این انقلاب از جنس قیام انبیای الهی است که هم به دنیا و هم عقبی توجه دارد، کسانی که نتوانسته‌اند جنس انقلاب اسلامی و الهی ما را بشناسند و درک کنند راه را گم کرده‌اند و از قافله انقلاب بازمانده‌اند.

وی ادامه داد: شاخصه دوم ایمان راسخ و اعتقاد به حق بودن مسیر انقلاب است، آنانی که در این راه شکنجه شدند، زندان را تحمل کردند و جان باختند، جانبازان عزیزی که در این انقلاب زجرها کشیدند و خانواده‌های ایثارگران که بلاها را تحمل کردند، آنها با ایمان خود برای ادامه یافتن مسیر انقلاب هزینه دادند.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همه ما به نظام بدهکاریم اظهار داشت: کسانی که خود را طلبکار این نظام می‌دانند، به اصول و معیارهای این انقلاب ایمان نداشتند و امروز هم ندارند. استاد فاتحی از شکل گیری این نظام برای آن هزینه داده است و هیچ چیزی از این نظام طلب نکرده است.

جمیری گفت: ما همواره بدهکار شهدا و مبارزانی هستیم که با نثار هستی خود این نظام را شکل دادند و در عالم عظمت آفریدند. اینها شاخصه اصلی کسانی است که می‌خواهند انقلابی زندگی کنند.

وی سومین شاخصه انقلابی‌های حقیقی را بصیر بودن ذکر کرد و اذعان کرد: خیلی از کسانی که بصیرت نداشتند از قافله انقلاب عقب ماندند، آنهایی می‌توانند این نظام را یاری کنند که بصیر باشند، بصیرت با التزام به ولایت، تقوا پیشه کردن و پرهیز از پلیدی‌ها و تعلقات به دست می‌آید، باید در این هوای مه آلود با کمک مه شکن بصیرت راه را از چاه تشخیص بدهیم و در مسیر انقلاب بمانیم.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: استاد فاتحی از این شخصیت‌های بصیر و بصیرت افزاست. فردی که از قبل از شکل گیری این نظام پا به پای انقلاب حرکت کرده و تابلوی زندگی او در همه زمان‌ها و مکان‌ها دفاع از نظام بوده است. ما از بیان شاخصه‌ها و خصوصیات شخصیت‌هایی همچون استاد فاتحی عاجزیم و این جلسات هم نمی‌تواند همه ابعاد وجودی ایشان را روشن کند.

در این مراسم از بخش‌هایی از مستند زندگی استاد فاتحی به روایت ایشان به عنوان تاریخ شفاهی استان بوشهر رونمایی شد و با اهدای لوح و هدایایی از سال‌ها خدمت و مجاهدت استاد عبدالله فاتحی قدردانی به عمل آمد.