امنیت پایدار مردمی به برکت انقلاب اسلامی در کردستان برقرار است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید صادق حسینی سه شنبه شب در جشن آئینی صبر و شکر که به همت ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج در آستان مقدس حضرت هاجر خاتون (ع) برگزار شد اظهار کرد: با مدیریت و زعامت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری از یک امنیت کاملاً پایدار برخوردار هستیم و سپاس و شکرگذاری این نعمت برای همه ما یک وظیفه است.

وی افزود: عمل به احکام اسلامی در دوران قبل از انقلاب انجام نمی‌شد و به نحوی قوانین را طراحی کرده بودند که مردم نتوانند احکام اسلامی را در جامعه اجرا کنند اما اکنون مردم مسلمان ایران آزادانه احکام اسلامی را در جامعه انجام می‌دهند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان در ادامه سخنان خود اظهار کرد: از اسفند سال گذشته تاکنون جهان درگیر بیماری کروناست و این ویروس تلفات سنگینی را در نقاط مختلف دنیا بر جا گذاشته است.

سردار حسینی افزود: بر اثر این بیماری میلیون‌ها نفر روانه بیمارستان‌ها شده و افراد زیادی مشاغلشان را از دست داده اند.

وی خاطرنشان کرد: کادر پزشکی از روز اول از مرگ نترسیدند و به استقبال مرگ رفتند لذا همه ما قدردان تلاش‌های شبانه روزی آنان هستیم.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان تصریح کرد: هر جا مردم باشند کارها به نحو احسن و در کمترین زمان و بهترین شکل انجام می‌شود.

سردار حسینی افزود: از آذرماه طرحی به نام شهید سلیمانی با همکاری علوم پزشکی و هلال احمر آغاز شد و پس از اجرای این طرح آمار تلفات کاهش قابل ملاحظه‌ای داشت لذا باید تلاش کنیم شرایط پایدار بماند.

وی خاطرنشان کرد: امروز اولین روز توزیع واکسن کرونا در کشور است و چند نوع واکسن در مرحله آزمایش انسانی هستند.

سردار حسینی افزود: امنیت پایدار مردمی کم هزینه ترین و بهترین و سهل الوصول ترین امنیت است و این مهم جای شکرگذاری و قدردانی است.

وی ابراز امیدواری کرد که سال ۱۴۰۰ سال خوبی برای همه ایرانیان باشد و کرونا از جامعه کنار رود.