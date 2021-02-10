راهپیمایی خودرویی و موتوری ۲۲ بهمن در استان تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه راهپیمایی خودرویی و موتوری ۲۲ بهمن هم زمان با چهل و دو سالگی انقلاب اسلامی در استان تهران آغاز شد.

این مراسم در ورامین ساعت ۹:۳۰ صبح چهارشنبه، ۲۲ بهمن ماه از میدان کفن پوشان (ابتدای کارخانه وارنا) آغاز شده است و در ادامه راهپیمایان مسیرهای تعیین شده تا میدان مادر را طی خواهند کرد.

راهپیمایی موتوری و خودرویی یوم‌الله ۲۲ بهمن در ورامین همراه با سخنرانی سرگرد سعید تاجیک فرمانده سپاه ناحیه ورامین خواهد بود.

۲۲ بهمن سال جاری به دلیل شیوع کرونا و ضرورت رعایت پروتکل‌های بهداشتی و مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، مراسم راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در شهرستان‌های استان تهران، همانند سراسر کشور به‌صورت خودرویی و موتوری با حضور خانواده‌ها برگزار می‌شود.

راهپیمایی خودرویی و موتوری با حضور خانواده‌ها در قرچک هم از ساعت ۹ صبح از میدان امام خمینی (ره) آغاز شده و خانواده‌ها با خودروی شخصی خود و برخی نیز بر روی موتورهای خود در این راهپیمایی شرکت کردند.

حرکت خودرویی در قرچک

امسال، علی رغم شیوع کرونا و تغییر شکل برگزاری مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن، مردم غیور، انقلابی و شهیدپرور استان تهران به صحنه آمده و با آرمان‌های شهدا و انقلاب تجدید میثاق می‌کنند.

بر این اساس، خودروها و موتورسیکلت‌ها به‌صورت کاروان از محلات و مقابل مساجد، به‌طرف مبدأ حرکت کرده و از میدان امام خمینی (ره) طی نیم ساعت به مقصد میدان شهید ستاری در حرکت هستند.

راهپیمایی موتوری و خودرویی در اسلامشهر، چهاردانگه و احمدآباد مستوفی نیز از مبادی اعلام شده آغاز و در حال برگزاری است.

طبق اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در حاشیه مراسم خودرویی و موتوری ۲۲ بهمن در سال جاری برنامه‌های نمایشی توسط اسکیت سواران، دوچرخه سواران و دیگر گروه‌های ورزشی در شهرستان‌های این استان اجرا خواهد شد.

همچنین بسیاری از مردم استان تهران نیز با مراجعه به سامانه‌های اینترنتی در راهپیمایی مجازی شرکت کردند و در این خصوص حجت الاسلام سید محسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: خوشبختانه بیش از یک میلیون نفر از مردم عزیز ما با حضور در سایت bahman99.ir در فضای مجازی نام خودشان را به عنوان علاقمند به انقلاب و کسانی که امروز روز ۲۲ بهمن و دهه فجر را گرامی داشتند و با شعارهای مرتبط ثبت کردند.

وی با اشاره به اینکه امیدوار هستیم که این اقدام هم جز نوآوری‌های مراسم کرونایی باشد گفت: در حقیقت خواستیم از این فضا و فرصت هم جهت انتقال پیام انقلاب و اعلام حضور مردم در عرصه دفاع از اسلام و انقلاب نقش‌آفرین باشیم و مردم عزیز ما چه با فضای مجازی چه با حرکت موتوری و ماشینی چه با توزیع و ترویج برنامه‌ها و کلیپ‌ها و طرح‌های محتوایی در فضای رسانه‌ای و مجازی انشاالله دلدادگی خودشان را به امام و انقلاب و شهدا به نمایش بگذارند.

راهپیمایی خودرویی و موتوری در شهریار، پیشوا و شهرقدس

در شهریار نیز شرکت کنندگان در این راهپیمایی با نصب تصاویر امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب، حاج قاسم سلیمانی و با در دست داشتن پرچم ایران اسلامی ابراز شادی می‌کردند.

در پیشوا نیز جمعی از جوانان در ورودی راهپیمایی خودرویی اقدام به شیشه نویسی خودروها با شعارهای انقلابی کردند.

در شهر قدس نیز این راهپیمایی با شعارهایی با محوریت «استکبارستیزی»، «تبعیت از ولایت فقیه» و «حمایت همه جانبه ملت ایران از انقلاب اسلامی ایران» بر روی خودروها نصب شده و پرچم سه رنگ ایران اسلامی برافراشته شده است.

در سایر شهرستان‌های استان تهران نیز این مراسم در حال برگزاری است.

راهپیمایی خودرویی و موتوری در دماوند

مردم همیشه در صحنه دماوند با حضور خودرویی خود در صحنه تاریخی ۲۲ بهمن نشان دادند که همچنان پای ارزش‌های امام و انقلاب هستند.

خودروهای دماوندی‌ها با حمل پرچم کشور وبا اجرای سرودهای انقلابی حال دیگری به این میثاق داده بود.

مردم دماوند با موتور سیکلت نیز امروز در خیابان حاضر شدند و رژه موتوری را انجام دادند.

سرهنگ علی سلیمانی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شرق استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حضور پرسنل پلیس راهنمایی و رانندگی در کنار مردم گفت: از ابتدای روز یوم الله ۲۲ بهمن جهت برگزاری هرچه با شکوه تر این روز در میادین و تقاطع‌های سطح تمامی شهرستان‌های شرق استان تهران حضور داشتیم.

سلیمانی افزود: با توجه به برگزاری مراسم ۲۲ بهمن به صورت رژه خودرویی و موتوری همه همکاران به صورت صد درصد در تمامی شهرستان‌های تابعه و مرکز استان از ابتدای صبح یوم الله در محل‌های از قبل تعیین شده مستقر و آماده خدمت رسانی و روان سازی ترافیک مسیر راهپیمایی خودروی شدند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شرق استان تهران افزود: خودروهای پلیس راهنمایی در رژه خودرویی نیز شرکت کردند.

وی عنوان داشت: امروز جز شهرستان قرچک که آن هم مسیر جایگزین تعیین و قبلاً اطلاع رسانی شده هیچ گونه محدودیت ترافیکی نداریم.