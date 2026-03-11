کاروان خودرویی «بعثت امت» در سنندج به حرکت درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، فضای میدان جهاد شهر سنندج عصر چهارشنبه شاهد حضور جمعی از شهروندان سنندجی بود که برای شرکت در ویژه‌برنامه «بعثت امت» گرد هم آمده بودند.

این برنامه که با محوریت حضور مردمی و در قالب کاروان خودرویی برگزار می‌شود، در روزهای اخیر به یکی از برنامه‌های روزانه در سطح شهر تبدیل شده است.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با خودروهای شخصی خود در میدان جهاد حاضر شده و پس از شکل‌گیری کاروان، مسیر تعیین‌شده از این میدان تا میدان آزادی را طی می‌کنند.

آغاز حرکت کاروان خودرویی از میدان جهاد

با افزایش حضور خودروها در میدان جهاد، کاروان خودرویی به‌تدریج شکل گرفت و شرکت‌کنندگان پس از انجام هماهنگی‌های لازم، حرکت خود را در مسیر مشخص آغاز کردند.

این کاروان در قالب حرکتی منظم از میدان جهاد به سمت میدان آزادی سنندج حرکت می‌کند و در طول مسیر، خودروهای شرکت‌کننده با نصب پرچم جمهوری اسلامی ایران و نمادهای ملی، جلوه‌ای از حضور و مشارکت مردمی را به نمایش می‌گذارند.

نصب تصاویر رهبر انقلاب و پرچم ایران بر خودروها

یکی از جلوه‌های قابل توجه در این برنامه، نصب تصاویر رهبر انقلاب اسلامی بر روی خودروهای شرکت‌کننده است.

بسیاری از حاضران همچنین پرچم ایران را بر خودروهای خود نصب کرده‌اند تا همراهی و حمایت خود از نظام جمهوری اسلامی را اعلام کنند.

در طول مسیر حرکت کاروان، خودروها با حفظ نظم در کنار یکدیگر حرکت می‌کنند و فضای متفاوتی در خیابان‌های مرکزی شهر ایجاد می‌شود.

برنامه‌ای که هر روز در سنندج برگزار می‌شود

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، ویژه‌برنامه «بعثت امت» در روزهای اخیر به‌صورت روزانه در سنندج برگزار می‌شود و شهروندان علاقه‌مند می‌توانند با خودروهای شخصی خود در این کاروان حضور پیدا کنند.

این برنامه با هدف ایجاد فضایی برای مشارکت مردمی و نمایش همبستگی اجتماعی طراحی شده و با حضور گروهی از شهروندان در مسیرهای مشخص شهری برگزار می‌شود.