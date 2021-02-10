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۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۴:۱۴

برگزاری تمرین پرسپولیس در دو گروه

برگزاری تمرین پرسپولیس در دو گروه

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس بعد از پیروزی مقابل مس رفسنجان در دو گروه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه پرسپولیس، تمرین روز چهارشنبه پرسپولیس بعد از پیروزی مقابل مس رفسنجان، در دو گروه برگزار شد.

بازیکنان ترکیب اصلی بازی دیروز در ورزشگاه شهید کاظمی ریکاوری کردند که محمدحسین کنعانی‌زادگان هم به همراه بازیکنان اصلی زیر نظر کادر پزشکی تمرینات خود ادامه داد.

سایر بازیکنان در زمین پژوهشگاه نفت حاضر شدند و حدود ۷۰ دقیقه تمرینات مختلف که کادر فنی برای‌شان در نظر گرفته بود را پشت سر گذاشتند.

از جمله آیتم‌های تمرینی امروز، کارهای ترکیبی، شوت به دروازه، ارسال از جناحین و مینی فوتبال در نیمی از زمین بود. تمرین امروز بدون عضو غایب انجام شد و همه بازیکنان زیر نظر کادر فنی بخش‌های مختلف تمرین را پشت‌سر گذاشتند.

پرسپولیس تا روز بازی با پیکان که یکشنبه هفته آینده برنامه‌ریزی شده، روزی یک جلسه تمرین در دستورکار خود خواهد داشت.

کد مطلب 5144045

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