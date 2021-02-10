به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت جشنواره برلین، برلیناله امروز نیز بخشی از فیلمهای حاضر در این دوره خود را معرفی کرد و در بخش «رویاروییها» از فیلم «منطقه پایانی» ساخته بردیا یادگاری و احسان میرحسینی نام برد.
این فیلم که محصول مشترک ایران و آلمان است به عنوان یک فیلم ایرانی در این جشنواره حضور یافته است.
فردا پنجشنبه (۱۱ فوریه) برلیناله اسامی فیلمهای حاضر در بخشهای اصلی خود از جمله بخش رقابتی اصلی را اعلام میکند.
پیش از این فیلم «اولین برف» با بازی شهاب حسینی در بخش «کا پلاس نسل» معرفی شد. این فیلم از فنلاند در این بخش که مختص نوجوانان است، حضور دارد.
بخش رقابتی اصلی برلیناله هنوز حاضرانش را معرفی نکرده است. در این بخش معمولاً حدود ۲۰ فیلم به رقابت میپردازند که از میان بهترینهای سال انتخاب میشوند.
تا کنون در بخش «سریالهای برلیناله» ۶ فیلم، رویاروییها ۱۲ فیلم (با یک فیلم از ایران)، فیلم کوتاه برلیناله ۲۰ فیلم، پانوراما ۱۹ فیلم، فوروم ۱۷ فیلم، فوروم گسترش یافته ۲۹ فیلم، نسل ۱۵ فیلم، پرسپکتیو سینمای آلمان ۶ فیلم، رتروسپکتیو ۲۷ فیلم از سینمای آمریکا معرفی شده است.
هفتاد و یکمین دوره جشنواره برلین به شکل مجازی و فیزیکی در دو مرحله زمستانی و تابستانی برگزار میشود. اولین مرحله جشنواره از یکم تا پنجم مارس (۱۱ تا ۱۵ اسفند) برگزار میشود.
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