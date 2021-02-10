۴۲ حکم بازنشستگی بیمه روستایی در اردبیل اعطا شد

رضا عبدالهی، مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان اردبیل در گفت و گو با خبرنگار مهر از اعطای ۴۲ حکم بازنشستگی به اعضای این صندوق خبر داد و گفت: به مناسبت گرامیداشت چهل و دومین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به صورت نمادین ۴۲ نفر از روستایان استان اردبیل که واجد شرایط بودند با دریافت حکم به بازنشستگی نائل آمدند.

وی با بیان اینکه این تعداد از بازنشستگان از روستاهای حصار، اوریق، بیله درق، چنذاب، جیاوان، حفظ آباد، شبلو، پیراقوم، خلیل آباد، هل آباد، آقاباقر، رضی آباد و کمی آباد اردبیل بودند، اظهار کرد: ما امیدواریم در کنار ایجاد رفاه در روستاها و فراهم کردن زیرساخت‌های مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها شاهد استقبال جامعه روستایی، عشایری و ساکنین شهرهای زیر ۲۰ هزار از این فرصت استثنایی دولت در کشور و استان اردبیل باشیم.

عبدالهی با اشاره به اینکه ۶۰ هزار نفر توسط صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بیمه شده اند، عنوان کرد: ۱۲۱ هزار نفر سرپرست خانواده و حائز شرایط برای بیمه در استان اردبیل هستند که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند و این بزرگترین آسیب و نگرانی برای استان اردبیل به شما می‌رود.

وی با بیان اینکه صندوق بیمه روستایی، صندوق اختیاری و مستلزم مشارکت مردم است، افزود: اگر مردم و واجدین شرایط اراده کنند ظرفیت و بستر در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان اردبیل آماده است که همه این ۱۲۱ هزار نفر را تحت پوشش قرار دهیم.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان اردبیل تصریح کرد: دولت به عنوان کارفرما دو برابر حق بیمه را پرداخت می‌کند و حداقل بیمه ۳۳۰ هزار تومان و حداکثر ۸۴۰ هزار تومان است و دولت در این خصوص هیچ محدودیتی برای پرداخت بیمه ندارد.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع ۶۰ هزار نفر عضو صندوق در استان اردبیل سه هزار و ۸۰۰ نفر مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان دریافت می‌کنند که از این تعداد هم یک هزار و ۳۰۰ نفر بازنشسته، ۲ هزار و ۲۰۰ نفر فوتی و ۳۰۰ نفر هم از کارافتاده هستند.

عبدالهی با اشاره به شرایط عضویت در این صندوق عنوان کرد: حداقل سن برای بیمه ۱۸ سال و حداکثر ۵۰ سال است که همه اعضای خانواده می‌توانند به صورت مستقل خود را در صندوق بیمه کنند.