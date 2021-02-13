به گزارش خبرنگار مهر، وحید کرم الهی امروز شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت پروژه‌های راهسازی لرستان، اظهار داشت: مهم‌ترین محورهای استان چهارخطه‌هایی هستند که منتهی به مرکز لرستان می‌شوند.

آخرین خبرها از چهارخطه خرم آباد - کوهدشت

وی، افزود: چهار خطه خرم‌آباد - بروجرد به طول ۱۰۰ کیلومتر بوده که سال‌های گذشته عملیات اجرایی آن تمام شده و در حال بهره‌برداری است.

سرپرست راه و شهرسازی لرستان با بیان اینکه محور خرم‌آباد - کوهدشت یکی دیگر از چهار خطه ها است که ۸۷ کیلومتر است، ۷۴ کیلومتر آن چهار خطه شده و زیر بار ترافیک قرار دارد و ۱۳ کیلومتر باقی‌مانده در دست ساخت است، گفت: از این ۱۳ کیلومتر در دست احداث، ۸ کیلومتر آن در محدوده خرم‌آباد و از قبرستان «خضر» به سمت کوهدشت است و مابقی در محدوده شهرستان کوهدشت (واریانت چنار) در دست ساخت است.

کرم الهی، گفت: محور خرم آباد - نورآباد که قسمتی از کریدور بزرگراهی غرب کشور است یکی دیگر از چهارخطه‌ها است که ۸۵ کیلومتر است و ۶۲ کیلومتر آن چهار خطه شده و مابقی در حال انجام است.

از جاده خرم آباد- پلدختر چه خبر؟

وی، افزود: همچنین چهار خطه فیروز آباد - الشتر به طول ۱۴ کیلومتر بوده که ۱۰ کیلومتر از آن انجام و ۴ کیلومتر دیگر در دست ساخت است.

سرپرست راه و شهرسازی لرستان، افزود: محور خرم‌آباد - پلدختر ۹۵ کیلومتر است که بیش از ۴۰ کیلومتر آن قبلاً چهار خطه شده و در دست اقدام بود اما به دلیل وقوع سیلاب، وزارت راه و شهرسازی برنامه‌ای را تنظیم کرد تا این محور در چهار قطعه به صورت راه اصلی دو خطه به سمت پلدختر با ایمنی بیشتر و فاصله مناسب از رودخانه بازسازی شود.

کرم الهی، گفت: عملیات اجرایی قطعه یک محور خرم‌آباد - پلدختر از سمت «تنگ تیر» و ویسیان به سمت معمولان از سال گذشته شروع شده و مجری آن قرارگاه خانم‌الانبیا بوده و در حال حاضر پروژه فعال است.

وی، اضافه کرد: قطعه چهارم محور خرم‌آباد - پلدختر که کلنگ آن در تیرماه سال جاری با حضور مقام عالی وزارت راه و شهرسازی به زمین زده شد نیز به پیمانکار دیگری واگذار شده و کارگاه آن هم فعال است.

سرپرست راه وشهرسازی لرستان، بیان داشت: مطالعات قطعات دو و سه محور خرم‌آباد - پلدختر در دست اقدام است که پس از اتمام مطالعات برای اجرا به پیمانکار ارجاع خواهد شد.

وعده تکمیل چهار خطه ازنا - شازند در ۱۴۰۰

کرم الهی، در مورد محور خرم آباد-سپیدشت، گفت: طول این محور ۷۰ کیلومتر است که کار تعریض ۱۸ کیلومتر آن در دست اقدام و ۶ کیلومتر آن انجام شده و ۱۲ کیلومتر آن نیز در دست اجراست و مابقی مسیر در دست مطالعه است.

وی در خصوص چهار خطه ازنا - شازند با طول کلی ۳۴.۴ کیلومتر در حوزه لرستان در ۵ قطعه شروع و تا کنون ۳ قطعه آن با طول ۱۷.۸ کیلومتر آماده و دو قطعه دیگر با طول ۱۶.۶ کیلومتر با پیشرفت ۳۵ درصد در دست اجرا است که در سال ۱۴۰۰ به اتمام می‌رسد.