کتاب مجموعه آثار منتخب نخستین جشنواره آفتابگردان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی سالمندی، مسعود صبغی مدیرعامل بنیاد فرهنگ سالمندی گفت: در ادامه فعالیت‌های پیوست جشنواره ادبی آفتابگردان، کتاب «با آفتابگردان» شامل آثار منتخب نخستین دوره این‌جشنواره به‌تازگی با همکاری نشر برزآفرین منتشر شده است.

وی افرود: این کتاب شامل آثار برگزیده و منتخب در قالبهای داستان کوتاه، داستانک، کاریکلماتور و خاطره نویسی با محوریت موضوع سالمندان بوده که از روز شنبه در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

صبغی با اشاره به برگزاری نخستین دوره جشنواره آفتابگردان و حصول نتایج آن گفت: در نخستین دوره این جشنواره، با نگاه موجود در جامعه نسبت به موضوع سالمندی، مشارکت عمومی بسیار دلگرم کننده بود و این موضوع باعث شد که برای برگزاری دومین دوره این جشنواره با توسعه ای کمی و کیفی آن برنامه ریزی داشته باشیم تا انشالله در سال جدید به برگزاری آن بپردازیم.

اولین دوره جشنواره ادبی آفتابگردان، با محوریت موضوع سالمندان، از سال ۱۳۹۸ ، با مشارکت موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، اداره کل سلامت شهرداری تهران و رادیو فرهنگ شروع و در ۱۳ مهر ۱۳۹۹ مراسم اختتامیه آن برگزار شد.