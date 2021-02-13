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۲۵ بهمن ۱۳۹۹، ۱۶:۴۱

توسط بنیاد فرهنگ سالمندی؛

کتاب مجموعه آثار منتخب نخستین جشنواره آفتابگردان منتشر شد

کتاب مجموعه آثار منتخب نخستین جشنواره آفتابگردان منتشر شد

کتاب آثار منتخب نخستین جشنواره ادبی آفتابگردان با همکاری بنیاد فرهنگ سالمندی و نشر برزآفرین منتشر و راهی بازار نشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی سالمندی، مسعود صبغی مدیرعامل بنیاد فرهنگ سالمندی گفت: در ادامه فعالیت‌های پیوست جشنواره ادبی آفتابگردان، کتاب «با آفتابگردان» شامل آثار منتخب نخستین دوره این‌جشنواره به‌تازگی با همکاری نشر برزآفرین منتشر شده است.

وی افرود: این کتاب شامل آثار برگزیده و منتخب در قالبهای داستان کوتاه، داستانک، کاریکلماتور و خاطره نویسی با محوریت موضوع سالمندان بوده که از روز شنبه در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

صبغی با اشاره به برگزاری نخستین دوره جشنواره آفتابگردان و حصول نتایج آن گفت: در نخستین دوره این جشنواره، با نگاه موجود در جامعه نسبت به موضوع سالمندی، مشارکت عمومی بسیار دلگرم کننده بود و این موضوع باعث شد که برای برگزاری دومین دوره این جشنواره با توسعه ای کمی و کیفی آن برنامه ریزی داشته باشیم تا انشالله در سال جدید به برگزاری آن بپردازیم.

اولین دوره جشنواره ادبی آفتابگردان، با محوریت موضوع سالمندان، از سال ۱۳۹۸ ، با مشارکت موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، اداره کل سلامت شهرداری تهران و رادیو فرهنگ شروع و در ۱۳ مهر ۱۳۹۹ مراسم اختتامیه آن برگزار شد.

کد مطلب 5145961

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