برد زوریا لوهانسک با پاس گل صیادمنش و اولین بازی زاهدی

به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز مسابقات نیم فصل دوم لیگ فوتبال بلژیک امروز دو تیم زوریا لوهانسک و دسنا به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود زوریا تمام شد. «الکساندر هالکی» هر دو گل زوریا را به ثمر رساند.

در این بازی، اللهیار صیادمنش بازیکن ایرانی تیم زوریا از ابتدا در ترکیب تیمش قرار داشت و در دقیقه ۱۸ پاس گل نخست بازی را داد.

شهاب زاهدی دیگر مهاجم ایرانی هم که هفته گذشته از تیم المپیک اوکراین به تیم زوریا منتقل شد، در نیمه دوم این مسابقه به میدان رفت.

زوریا با این برد ۲۶ امتیازی شد و با صعود به رده سوم، جای تیم دسنا را گرفت.