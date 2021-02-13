به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، میچ مک‌کانل رهبر اقلیت جمهوریخواه در مجلس سنای آمریکا امروز شنبه اعلام کرد که به تبرئه دونالد ترامپ رییس جمهور پیشین کشورش رأی خواهد داد.

خبرگزاری های رویترز و آسوشیتدپرس به نقل از منابع آگاه در این خصوص اعلام کردند که وی در صدد است تا در پایان نشست دومین استیضاح ترامپ، به تبرئه وی رأی دهد.

منابع رسانه ای در این باره گزارش کردند که «میچ مک‌کانل» هم‌حزبی های جمهوریخواه خود را از تصمیمش آگاه کرده است.

گفتنی است که تصاویر زنده ارسالی از پنجمین روز از دومین ا ستیضاح ترامپ هم اکنون نشان می دهد که سناتورها در حال استماع آخرین استدلال های موافقین و مخالفین استیضاح وی بوده و در نهایت در این باره رأی گیری خواهند کرد.

ترامپ نخستین رئیس جمهور آمریکا است که دو بار استیضاح می‌شود.

او پیشتر در پرونده موسوم به «اوکراین گیت» به سوءاستفاده از قدرت برای اعمال فشار بر رئیس جمهور یک کشور خارجی با هدف سندسازی علیه «جو بایدن» متهم شده بود.

روزنامه آمریکایی واشنگتن پُست پیشتر اعلام کرده بود که مقامات فدرال آمریکا ۲ زن را به اتهام ارتباط با حوادث کنگره این کشور در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ بازداشت کردند.

بنابر گزارش اف‌بی‌آی، بانکرافت در ویدئویی که برای فرزندانش ارسال کرده بود، گفته بود: ما به کپیتال هیل حمله کردیم … داخل شدیم، کار خود را انجام دادیم… ما به دنبال نانسی (پلوسی) بودیم تا به سَر او شلیک کنیم، اما او را پیدا نکردیم.