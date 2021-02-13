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۲۵ بهمن ۱۳۹۹، ۱۹:۴۵

رفتار عجیب در سالن کنفرانس؛

فکری: دلایل تمرکز نداشتن بازیکنانم را می‌دانم/بچه‌گانه گل خوردیم!

فکری: دلایل تمرکز نداشتن بازیکنانم را می‌دانم/بچه‌گانه گل خوردیم!

سرمربی تیم فوتبال استقلال که از شکست تیمش برابر سپاهان عصبانی بود با بیان این که دلایل نداشتن تمرکز بازیکنانش را می داند گفت: هر چند می توانستیم پیروز این بازی باشیم اما بچه‌گانه گل خوردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود فکری پس از شکست دو بر صفر امروز شنبه تیمش مقابل سپاهان اصفهان گفت: جا دارد به تیم سپاهان بابت این برد تبریک و به هر دو تیم خسته نباشید بگویم. نمی‌دانم چرا بازیکنان ما تمرکز نداشتند البته هر چند دلایلش را خودم می‌دانم!

سرمربی آبی پوشان پایتخت افزود: گل‌های خیلی بچه‌گانه‌ای خوردیم که کار را سخت کرد. می‌توانستیم در هر دو نیمه به گل برسیم و حتی با برد بیرون بیاییم بچه‌گانه رفتار کردیم و ۳ امتیاز مهم را از دست دادیم. در مجموع به تیم سپاهان خسته نباشید می‌گویم.

او راجع به اینکه بهتر نبود به جای سه مدافع از دفاع خطی چهار نفره استفاده کند تصریح کرد: خدا را شکر که بازی را باختیم و دوباره سوال‌های کارشناسانه شروع شد. زمانی که تیم ما می‌برد کسی سوال نمی‌رسد ولی وقتی می‌بازیم سوال‌ها این سمت و آن سمت می‌رود!

محمود فکری ادامه داد: امروز روز بد مدافعان ما بود و تمرکز نداشتیم. خیلی تلاش کردیم بازیکنان را آماده کنیم ولی دلایل مختلفی می‌تواند باعث شود تمرکز بازیکنان به هم بریزد و دیدید که بازی حساس را از دست دادیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در پاسخ به اینکه چرا ترکیب را تغییر می‌دهید به گفتن جمله: «خسته نباشد و از شما تشکر می کنم» بسنده کرد و سالن کنفرانس را بطور ناگهانی ترک کرد.

کد مطلب 5146095

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