به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس عسگری با اشاره به اینکه ۸۰ واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی درچهارمحال وبختیاری احداث شد، اظهار داشت: ۵۴ میلیارد ریال اعتبار برای احداث این تعداد واحد مسکونی هزینه شده است.

وی گفت: این تعداد واحدهای مسکونی در شهرستان‌های شهرکرد، لردگان، بروجن، فارسان، بن، اردل، کیار و سامان احداث شده است.

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: خیران و بنیادهای مختلف خیری نقش مهمی در تأمین اعتبار ساخت این تعداد واحد مسکونی در سطح استان داشته‌اند.

وی تاکید کرد: تأمین مسکن برای مددجویان بهزیستی از مهمترین اهداف بهزیستی در این استان به شمار می‌رود.

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: جذب خیران استانی و خارج از استانی برای احداث مسکن برای مددجویان از مهمترین برنامه‌ها بهزیستی به شمار می‌رود.