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۲۶ بهمن ۱۳۹۹، ۹:۰۷

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری:

۸۰ واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی درچهارمحال وبختیاری احداث شد

۸۰ واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی درچهارمحال وبختیاری احداث شد

شهرکرد- مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: ۸۰ واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی درچهارمحال وبختیاری احداث شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس عسگری با اشاره به اینکه ۸۰ واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی درچهارمحال وبختیاری احداث شد، اظهار داشت: ۵۴ میلیارد ریال اعتبار برای احداث این تعداد واحد مسکونی هزینه شده است.

وی گفت: این تعداد واحدهای مسکونی در شهرستان‌های شهرکرد، لردگان، بروجن، فارسان، بن، اردل، کیار و سامان احداث شده است.

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: خیران و بنیادهای مختلف خیری نقش مهمی در تأمین اعتبار ساخت این تعداد واحد مسکونی در سطح استان داشته‌اند.

وی تاکید کرد: تأمین مسکن برای مددجویان بهزیستی از مهمترین اهداف بهزیستی در این استان به شمار می‌رود.

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: جذب خیران استانی و خارج از استانی برای احداث مسکن برای مددجویان از مهمترین برنامه‌ها بهزیستی به شمار می‌رود.

کد مطلب 5146275

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    نظرات

    • IR ۰۸:۴۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
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      ای بنازمت بی بی !!!

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