به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز نشست خبری دهمین دوره نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری INOTEX ۲۰۲۱ به صورت آنلاین برگزار شد.

دهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری INOTEX ۲۰۲۱ به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی با حضور بیش از ۴۰۰ شرکت و استارت آپ به صورت ترکیبی از بخش‌های حضوری و مجازی در فضایی باز واقع در ناحیه نوآوری پردیس برگزار خواهد شد.

«بخش نمایشگاهی»، «رویدادهای تجاری و ترویجی»، «بخش‌های جانبی» و «تور بازدید از ناحیه نوآوری پردیس» بخش‌های اصلی INOTEX ۲۰۲۱ هستند.

شرکت‌های فناور، استارت آپ‌ها، شتابدهنده‌ها و مراکز رشد، منتورها و مشاوران، مخترعان، پارک‌های فناوری، دانشگاه‌ها، صندوق‌های جسورانه و سرمایه‌گذاران، ارائه‌کنندگان فضای کار اشتراکی، ارائه‌دهندگان خدمات تجاری‌سازی، برگزارکنندگان رویدادهای کارآفرینی بروکرهای فناوری و رسانه‌های استارت آپی، شرکت‌کنندگان در این بخش هستند.

«استیج عمومی اینوتکس» با بیش از ۳۰ ساعت سخنرانی، پنل و گفتگو با هدف فرهنگ سازی کارآفرینی و ایجاد امید و انگیزه در جوانان، از رویدادهای تجاری و ترویجی دهمین نمایشگاه اینوتکس است.

همچنین «استیج تخصصی اینوتکس» با تمرکز بر پنج حوزه کلان داده‌ها، ظهور NBIC، اینترنت اشیا، رایانش ابری و هوش مصنوعی که بالاترین فراوانی را در همه گزارش‌های آینده نگارانه از مؤسسات مطرح بین المللی در حوزه فناوری نوآوری، به خود اختصاص داده‌اند، برگزار خواهد شد.

دیگر رویداد تجاری و ترویجی نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۱ رقابت‌های استانی اینوتکس پیچ است. این رقابت‌ها از بهمن ماه سال ۹۹ در ۶ استان آغاز شده و برگزیدگان استانی آن در نمایشگاه اینوتکس در مرحله نهایی به رقابت با هم می‌پردازند. این رقابت در قالب رویداد «اینوتکس بتل» خواهد بود. در این تیم‌های منتخب با به چالش کشیدن کسب و کار یک دیگر، به رقابت می‌پردازند.

بخش‌های جانبی نمایشگاه اینوتکس فرصتی برای تعامل، هم‌افزایی و ایجاد شبکه‌های ارتباطی بین اجزا و افراد فعال در این حوزه است. «کافه سرمایه» که فرصتی ویژه برای صاحبان شرکت‌های نوپا و استارت آپ‌ها برای جذب سرمایه و مذاکره با سرمایه‌گذاران است. این بخش در رویداد اینوتکس ۲۰۲۰ شاهد سرمایه گذاری با ارزش بیش از ۱۸۰ میلیارد ریال بوده است.

دیگر بخش جانبی دهمین نمایشگاه بین‌المللی فناوری و نوآوری، «پاویون مشاوران» است. در این بخش منتورهای شناخته شده اکوسیستم نوآوری در زمینه‌هایی همچون بازاریابی، توسعه محصولات، فنی، منابع انسانی و … به استارت آپ ها و بازدید کنندگان از نمایشگاه به صورت حضوری و مجازی مشاوره ارائه خواهند کرد.