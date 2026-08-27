حیدری نژاد: ۳۰ هزار مترمربع از معابر روستایی آستانه‌ اشرفیه آسفالت شد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدری نژاد ظهر پنج شنبه در چهارمین روز از هفته دولت در مراسم افتتاح پروژه های عمرانی در روستاهای بخش مرکزی آستانه اشرفیه با اشاره به شرایط جنگی کشور، اظهار کرد: همه میدانیم که در یک سال گذشته شرایط کشور جنگی بوده است. این جنگ جدید، جنگ پهپاد، موشک و فناوریهای نوین است و همه مردم جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان را لمس کردهاند.
فرماندار آستانه اشرفیه افزود:فضای کشور جنگی است، اما اعتبارات و هزینههایی که دولت در این شرایط انجام میدهد، نشان میدهد دولت در میانه جنگ نیز به فکر مردم است و در حوزه راه، برق و دیگر بخشها به مردم خدمترسانی میکند.
وی با اشاره به اجرای بیش از ۴۳ طرح با اعتباری بالغ بر ۳۷۸ میلیارد تومان در شهرستان گفت: با وجود ضعفها و مشکلات، دولت در میانه جنگ همچنان به فکر مردم و خدمترسانی به آنان است.
حیدری نژاد با بیان اینکه مردم با همه سلایق در مقابل دشمن ایستادند، ادامه داد :آمریکا آمده بود ایران و تمدن ایران را نابود کند، اما اکنون درخواست تفاهم داده و بندهای ارائهشده را امضا و پذیرفته است.
وی با بیان اینکه اتحاد ملی قدرت ایجاد میکند؛گفت:پیروزی ملت ایران با مقاومت، اتحاد، در کنار هم بودن و یکپارچگی مردم به دست آمده است.
اعتبار ۲۷ میلیارد تومانی برای آسفالت معابر چهار روستای آستانهاشرفیه
اسماعیل صبور، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آستانهاشرفیه نیز دراین این مراسم با اشاره به اجرای عملیات آسفالت بهصورت متمرکز در چهار روستای این شهرستان اظهار کرد:ر روستای کاچا ۱۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع، روستای سوخته ۱۰ هزار مترمربع، روستای نوشهر ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع و در روستاهای امیرهنده و امیرسلطان ۵ هزار مترمربع آسفالت اجرا شده است .
وی افزود: در مجموع ۳۰ هزار مترمربع از معابر روستایی آسفالت ، بالغ بر ۲۷ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
صبور با قدردانی از تلاش های نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی، گفت: قیر مورد نیاز این طرح از محل قیر تهاتری سالهای ۱۴۰۴و۱۴۰۳با همکاری نماینده مردم آستانهاشرفیه تهیه شده است.
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