سازش در ۳ پرونده مهریه با ارزش ۵۱۰ میلیارد ریال در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی اظهار کرد: در راستای سیاست‌های کلان قضایی مبنی بر توسعه فرهنگ صلح و سازش و کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم، همکاران شعبه ۱۶ شورای حل اختلاف قم با رویکردی مسئولانه و مدبرانه موفق شدند سه پرونده مهم مرتبط با مطالبه مهریه را از طریق گفت‌وگو، میانجیگری و ایجاد زمینه تفاهم، به صلح و سازش منتهی کنند.

وی افزود: در پرونده نخست، اختلاف طرفین بر سر ۴۵ سکه تمام‌بهار آزادی به ارزش تقریبی ۹۰ میلیارد ریال بود که با تلاش اعضای شعبه و نزدیک کردن دیدگاه‌های طرفین، به توافق و سازش انجامید.

رئیس‌کل دادگستری استان قم ادامه داد: پرونده دوم مربوط به مطالبه ۸۰ سکه تمام‌بهار آزادی به ارزش تقریبی ۱۶۱ میلیارد ریال بود که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های سازش و میانجیگری، مختومه شد.

موسوی بیان کرد: در پرونده سوم نیز موضوع اختلاف، ۱۲۵ سکه تمام‌بهار آزادی به ارزش حدود ۲۶۰ میلیارد ریال بود که با میانجیگری و تلاش اعضای شعبه، زمینه تفاهم میان طرفین فراهم و پرونده با صلح و سازش خاتمه یافت.

وی با اشاره به مجموع ارزش این سه پرونده خاطرنشان کرد: ارزش مجموع پرونده‌های مختومه‌شده از طریق سازش به ۵۱۰ میلیارد ریال می‌رسد که این اقدام علاوه بر جلوگیری از استمرار اختلافات و پیامدهای حقوقی و روانی ناشی از آن، ظرفیت مؤثر شوراهای حل اختلاف در حل‌وفصل مسالمت‌آمیز دعاوی را نشان می‌دهد.

رئیس‌کل دادگستری استان قم با قدردانی از تلاش اعضا و کارکنان شعبه ۱۶ شورای حل اختلاف گفت: این اقدامات در ترویج فرهنگ صلح و سازش، کاهش اختلافات خانوادگی و اجتماعی و کاهش بار ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی نقش مؤثری دارد.

موسوی ابراز امیدواری کرد: روند استفاده از ظرفیت گفت‌وگو، میانجیگری و سازش برای حل اختلافات با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند.