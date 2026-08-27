به گزارش خبرنگار مهر از فریدن، ۵۵ پروژه عمرانی، کشاورزی و زیرساختی با اعتباری بالغ بر ۵۲۷ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان صبح پنجشنبه در سومین روز از هفته دولت به بهرهبرداری رسید؛ همچنین عملیات اجرایی پنج پروژه جدید نیز با سرمایهگذاری ۷۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی با حضور کوروش خسروی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در شهرستان فریدن آغاز شد.
در مجموع این برنامهها امروز، ۶۰ عنوان طرح با اعتباری افزون بر ۶۰۱ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان وارد فاز اجرایی یا بهرهبرداری شدند.
در حوزه راه و ترابری، پروژه روکش و آسفالت محور استراتژیک داران – الیگودرز به طول ۶ کیلومتر افتتاح شد . همچنین در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، نیروگاه خورشیدی ۶۵ کیلوواتی روستای غرغن به عنوان گامی مؤثر در توسعه انرژی پاک و توانمندسازی روستایی به بهرهبرداری رسید.
در حوزه مدیریت شهری و روستایی نیز طرح روشنایی بلوار امام علی (ع) شهر آشجرد و یک دستگاه خودروی آتشنشانی مجهز در روستای اسکندری با هدف ارتقای سطح ایمنی منطقه افتتاح و تحویل داده شد.
در ادامه برنامهها، عملیات اجرایی اصلاح و بازسازی شبکه آب شرب شهرها و روستاهای شهرستان فریدن به طول ۱۲ کیلومتر (بهصورت پایلوت در شهر دامنه) آغاز شد. همچنین پروژه احداث پایگاه اورژانس روستای خویگان جهت ارتقای خدمات فوریتهای پزشکی و پوشش امدادی حوزه سلامت کلنگزنی شد.
دربخش کشاورزی و گلخانهای نیز شاهد افتتاح طرحهای پیشران بود؛ از جمله افتتاح گلخانه پیشرفته ۲ هکتاری «نائم عبداللهی» در شهر دامنه که نقشی مهم در افزایش بهرهوری مصرف آب و تولید محصول صادراتمحور ایفا میکند.
معاون استاندار اصفهان و هیئت همراه همچنین از بخش کشت گیاهان دارویی هنرستان کشاورزی سروش شهر داران و مجموعه فرآوری و بستهبندی سبزیجات و صیفیجات غلام نصرآبادی در شهر دامنه بازدید کرده و از نزدیک در جریان چالشها و پتانسیلهای زنجیره تولید منطقه قرار گرفتند.
کوروش خسروی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در حاشیه این مراسم اظهار کرد: هدف اصلی از سفر به شهرستان فریدن، علاوه بر افتتاح و نظارت بر پیشرفت پروژههای عمرانی، شناسایی و تقویت پیشرانهای اقتصادی این منطقه است.
وی با تأکید بر لزوم اصلاح الگوی کشت در غرب استان افزود: چشمانداز ما تبدیل فریدن به قطب بزرگ تولید گیاهان دارویی و محصولات کمآببر است. در کنار این راهبرد، نخستین و ضروریترین گام در توسعه کشاورزی منطقه، تعیین دقیق ظرفیت و ایجاد سردخانههای استاندارد است تا کشاورزان زحمتکش با ضرر و افت قیمت محصول مواجه نشوند و چرخه ارزش افزوده حفظ شود.
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