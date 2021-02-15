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۲۷ بهمن ۱۳۹۹، ۱۶:۵۶

رئیس سازمان صمت استان چهارمحال و بختیاری خبر داد:

۴۱ میلیون دلار کالا از چهارمحال و بختیاری صادر شد

۴۱ میلیون دلار کالا از چهارمحال و بختیاری صادر شد

شهرکرد- رئیس سازمان صمت استان چهارمحال و بختیاری گفت: ۴۱ میلیون دلار کالا از چهارمحال و بختیاری در سالجاری صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری صمت، سجاد رستمی با اشاره به اینکه ۴۱ میلیون دلار کالا از چهارمحال و بختیاری صادر شد، اظهار داشت: بادام، خوراک آبزیان، لوازم خانگی، فولاد، سیمان، مواد لبنی، شیرخشک نوزاد، موکت و مصنوعات پلاستیکی از جمله محصولات صادراتی استان است.

وی همچنین به آغاز صادرات محصولات پتروشیمی لردگان نیز اشاره کردو گفت: با تداوم صادرات این مجتمع نیز ارزش صادرات استان از رشد بیشتری برخوردار می‌شود.

رستمی با بیان اینکه تراز تجاری استان در سال جاری مثبت بوده است.

وی گفت: در مقابل ۴۱ میلیون دلار صادرات از استان ،۳۱ میلیون واردات به استان شده است که این موضوع نشانگر تراز تجاری مثبت است.

به گفته وی بیشتر کالاهای وارداتی به استان مربوط به ماشین‌آلات خط تولید است.

کد مطلب 5147770

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