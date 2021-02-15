به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین مجتبی مصباح یزدی فرزند ارشد آیت الله مصباح یزدی عصر دوشنبه در ارتباط مجازی با نشست تخصصی ابعاد شخصیتی علامه مصباح یزدی که به مناسبت بزرگداشت چهلم عروج ملکوتی آن عالم ربانی در مسجد جامع تبریز برگزار شد گفت: آیت الله مصباح در قم با کمترین امکانات وارد حوزه علمیه شده و به تحصیل خود ادامه دادند و همواره در این فکر بودند که چگونه می‌توان این دروس را به جامعه انتقال داد، وی بر این معتقد بود که قرآن کریم محور اصلی اندیشه‌های اسلامی است.

مصباح با اشاره به اینکه ایشان مبارزات را یکی از تکالیف خود می‌دانست افزود: مبارزه با رژیم طاغوت او را به یکی از مبارزان رده اولی تبدیل کرد که با گروه‌های اسلامی همکاری نزدیکی داشت، تبیین مبانی امام خمینی (ره) یکی دیگر از ابعاد مبارزاتی ایشان بود.

وی با تأکید به اینکه مرحوم پدرم در مقابل حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری خضوع داشتند بیان کرد: آیت الله مصباح یزدی پس از پیروزی انقلاب اسلامی چه در دوران حیات امام خمینی (ره) و چه در دوران زعامت مقام معظم رهبری، همواره حامی نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه بود، و همیشه دغدغه داشت و معتقد بودند که هدف دشمن در هجمه به نظام اسلامی، ولی فقیه و ولایت فقیه است و اقدامات عملی بسیاری انجام داد که می‌توان به تألیف کتب گوناگون و تأسیس مؤسسه بنیاد حق و بنیاد باقر العلوم اشاره کرد، چون معتقد بودند که باید جوانان را مورد توجه قرار داده و آنها را در مقابل انحرافات بیمه کرد.

عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) افزود: بعد اجتماعی یکی دیگر از شاخصه‌های بارز علامه مصباح بود که همواره نقش مؤثری در عرصه‌هایی که به وجود ایشان نیاز بود ایفا می‌کردند، وی به شدت وقت شناس بوده و بیشترین وقت خود را صرف جوانان می‌نمودند.

وی با بیان اینکه علامه مصباح یزدی بر این معتقد بودند کاری که بخاطر خدا انجام شود ارزش بسیاری دارد و اخلاص در عمل را به دیگران توصیه می‌کرد و این اخلاص در عمل نیز در زندگی خودشان قابل مشاهد بود.