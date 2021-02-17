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۲۹ بهمن ۱۳۹۹، ۷:۴۷

لیست خلوت مازاد سرخ‌ها؛

سرمربی پرسپولیس پای مهاجم خود ماند

سرمربی پرسپولیس پای مهاجم خود ماند

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تصمیمی برای کنارگذاشتن مهاجم این تیم در زمستان سال جاری ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر سمیعی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با وجود اینکه هنوز بحث محرومیت این تیم از حضور در نقل و انتقالات زمستانی برطرف نشده است خواهان تعیین لیست خرید و مازاد این تیم از سوی یحیی گل محمدی شده است.

یحیی نیز لیست خرید خود را قبل از بازی با گل گهر سیرجان که جمعه هفته جاری برگزار می‌شود به باشگاه اعلام کرده است تا پس از جذب مهدی ترابی گزینه‌های دیگر او در پست‌های مختلف نیز جذب شوند.

سرمربی پرسپولیس همچنین تصمیم خود را در خصوص بازیکنان مازاد اعلام کرده است. سرمربی پرسپولیس اسمی از بازیکنان بزرگسال را برای خروج از این تیم اعلام نکرده است و در صورتیکه هر کدام از نیمکت نشینان ثابت این تیم در دور رفت بخواهند می‌توانند با اجازه کادرفنی و مدیرعامل دنبال تیم بگردند در غیر این صورت یحیی هیچ تصمیمی برای اعلام لیست مازاد ندارد.

سمیعی نیز موضع خود را در خصوص جدایی احتمالی سعید حسین پور و آریا برزگر دو بازیکن جوان خود اعلام کرده است و حاضر نیست آنها را بطور قطعی در اختیار سایر تیم‌های لیگ برتری قرار دهد. این بازیکنان در صورت داشتن پیشنهاد به عنوان یار قرضی از جمع شاگردان یحیی جدا می‌شوند در غیر این صورت در پرسپولیس خواهند ماند.

عدم ارائه لیست مازاد از سوی سرمربی پرسپولیس در حالی اتفاق می‌افتد که انتقاداتی نسبت به جذب آرمان رمضانی که در ابتدای فصل با نظر یحیی به پرسپولیس پیوست مطرح شده بود اما سرمربی سرخپوشان پای انتخاب او ماند تا رمضانی همچنان شانس خود را برای موفقیت در این تیم بیازماید.

کد مطلب 5148700
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • علی NL ۱۰:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
      5 2
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      آرمان رمضانی = هدر دادن پول باشگاه...........
    • IR ۱۵:۴۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
      2 3
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      اگه عقل کل هم باشی ممکنه اشتباه بکنی گل محمدی عزیز و دوست داشتی آرمان رو بفرست بره برا خودش هم خوبه
    • بابای علی IR ۲۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
      5 0
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      اصلا بهش بازی دادن که بدونن خوبه یا بد؟من معتقدم خودش ونشون میده
    • اسحاق IR ۱۷:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
      3 0
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      آرمان رمضانی میتونه زوج خوبی برای آل کثیر باشد اگه بهش فرصت داده شود مهدی عبدی هم خیلی خوب است

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