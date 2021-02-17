سرمربی پرسپولیس پای مهاجم خود ماند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر سمیعی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با وجود اینکه هنوز بحث محرومیت این تیم از حضور در نقل و انتقالات زمستانی برطرف نشده است خواهان تعیین لیست خرید و مازاد این تیم از سوی یحیی گل محمدی شده است.

یحیی نیز لیست خرید خود را قبل از بازی با گل گهر سیرجان که جمعه هفته جاری برگزار می‌شود به باشگاه اعلام کرده است تا پس از جذب مهدی ترابی گزینه‌های دیگر او در پست‌های مختلف نیز جذب شوند.

سرمربی پرسپولیس همچنین تصمیم خود را در خصوص بازیکنان مازاد اعلام کرده است. سرمربی پرسپولیس اسمی از بازیکنان بزرگسال را برای خروج از این تیم اعلام نکرده است و در صورتیکه هر کدام از نیمکت نشینان ثابت این تیم در دور رفت بخواهند می‌توانند با اجازه کادرفنی و مدیرعامل دنبال تیم بگردند در غیر این صورت یحیی هیچ تصمیمی برای اعلام لیست مازاد ندارد.

سمیعی نیز موضع خود را در خصوص جدایی احتمالی سعید حسین پور و آریا برزگر دو بازیکن جوان خود اعلام کرده است و حاضر نیست آنها را بطور قطعی در اختیار سایر تیم‌های لیگ برتری قرار دهد. این بازیکنان در صورت داشتن پیشنهاد به عنوان یار قرضی از جمع شاگردان یحیی جدا می‌شوند در غیر این صورت در پرسپولیس خواهند ماند.

عدم ارائه لیست مازاد از سوی سرمربی پرسپولیس در حالی اتفاق می‌افتد که انتقاداتی نسبت به جذب آرمان رمضانی که در ابتدای فصل با نظر یحیی به پرسپولیس پیوست مطرح شده بود اما سرمربی سرخپوشان پای انتخاب او ماند تا رمضانی همچنان شانس خود را برای موفقیت در این تیم بیازماید.