تلفات ۸۴۰۰ بال پرنده مهاجر از تالاب میانکاله وخلیج گرگان

حسینعلی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی ۱۹ روز گذشته هشت هزار و ۴۰۲ بال پرنده مهاجر آبزی در تالاب میانکاله وخلیج گرگان تلف شدند، افزود: لاشه هزار و۳۰۴ قطعه پرنده مهاجر امروز از سطح تالاب و خلیج گرگان جمع آوری شدند.

وی با بیان اینکه بیشتر گونه‌های تلف شده از نوع چنگر معمولی، فلامینگو و مرغابی هستند، افزود: عملیات پایش و جمع آوری توسط گروه‌هایی با قایق، تراکتور، تراکسور، موتورسیکلت و پیاده در حال انجام است.

وی ادامه داد: کارشناسان محیط زیست بهشهر، گلوگاه و اداره کل به همراه دو نفر از کارشناسان دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست مشغول پایش و جمع آوری لاشه‌های پرندگان تلف شده هستند.

ابراهیمی اظهار داشت: عملیات پایش در سطح خلیج و ساحل میانکاله ادامه دارد.

دامپزشکی بوتولیسم را علت تلفات پرندگان مهاجر اعلام کرده است.