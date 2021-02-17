به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «امیر عبدالمنعم الساعدی» کارشناس امنیتی عراق امروز چهارشنبه در سخنانی نسبت به نفوذ مجدد تروریست‌های تکفیری داعش به خاک این کشور هشدار داد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: احتمال نفوذ تروریست‌های تکفیری به خاک عراق از طریق کاروان‌های نظامی ایالات متحده آمریکا وجود دارد. اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد آمریکایی‌ها به دنبال انتقال تروریست‌ها از مناطقی به مناطق دیگر هستند.

این درحالی است که پیشتر نیز شقیر الاسمر از کارشناسان مسائل امنیتی اعلام کرده بود که آمریکایی‌ها تحرکات مشکوکی را در مرزهای سوریه و عراق کلید زده‌اند و هدف اصلی و اساسی آنها احیای داعش است.