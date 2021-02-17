نتایج آزمون ارشد و دکتری ۳ واحد دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، نتایج آزمون اختصاصی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی واحدهای ارس، کیش و امارات دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.
داوطلبان آزمون های مذکور، جهت مشاهده نتیجه خود می توانند به سایت http://azmoon.net مراجعه کنند.
پذیرفته شدگان می توانند از ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۴ اسفند با مراجعه به سامانه آموزشیار به آدرس edu.iau.ac.ir و مطابق جدول زمانی اعلام شده نسبت به ثبت نام خود به صورت مجازی اقدام کنند.
همچنین پذیرفته شدگان می توانند جهت اطلاع از شرایط و ضوابط ثبت نام به راهنمای ثبت نام که در سامانه این مرکز به آدرس sanjesh.iau.ir قرار گرفته است، مراجعه کنند.
کارنامه داوطلبان آزمون های مذکور متعاقباً منتشر خواهد شد.
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