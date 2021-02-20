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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۳:۲۳

ربات لاک پشتی از باد انرژی حرکتی می‌گیرد

ربات لاک پشتی از باد انرژی حرکتی می‌گیرد

پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا از تولید رباتی خبر داده‌اند که مانند لاک پشت حرکت می‌کند و برای تأمین انرژی حرکتی به جای برق از انرژی باد استفاده می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این ربات از جمله ربات‌های نرم و منعطف است که در سال‌های اخیر در محافل تحقیقاتی مورد توجه قرار گرفته‌اند و می‌توانند در مناطق ناایمن و خطرناک جایگزین انسان‌ها شوند.

ربات یادشده از هوای فشرده شده برای تأمین انرژی حرکتی بهره می‌گیرد و به هیچ عنوان به برق برای حرکت نیاز ندارد. در این ربات همچنین از مدارهای پنوماتیک استفاده شده که متشکل از مجموعه‌ای از محفظه‌های استوانه‌ای شکل چهار پایه است که با دریچه‌های نوسانی کار می‌کنند که در توالی‌های خاص اجازه ورود و خروج هوای تحت فشار را می‌دهند.

مدارهای یادشده به خم شدن پاهای ربات لاک پشتی کمک می‌کند که هر کدام دارای سه درجه حرکت هستند. همچنین حسگرهایی نیز بر روی بدنه این ربات برای شناسایی موانع نصب شده است. محققان امیدوارند ربات یادشده زمینه را برای تولید ربات‌های کاملاً خودکار و منعطف که در محیط‌های ناهموار به راحتی قادر به حرکت باشند، فراهم کند.

فناوری مذکور برای تولید دستگاه‌های ام آر آی بدون نیاز به برق، ربات‌های امداد و نجات و غیره نیز قابل استفاده است.

کد مطلب 5150570

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