به‌گزارش خبرنگار مهر، احمد حمزه زاده دیشب در جمع خبرنگاران گفت: آذربایجان بواسطه تاریخ و فرهنگ اصیل خود علاوه بر ابنای ثبت شده تاریخی خود، همواره از طریق توانمندی‌های هنرمندان و ادیبان خود در کشور شهرتی بی‌بدیل داشته و نقش مؤثری را در ذخیره گنجینه‌های فرهنگی ایران ایفا کرده است.

او ادامه داد: میراث فرهنگی ناملموس یا همان فرهنگ، آداب و رسوم از دستاوردهای معنوی هر قوم و تمدن محسوب می‌شود که به نوعی ریشه در هویت و دیدگاه آن دارد؛ از این رو ثبت ملی، ماندگاری و حفظ آن‌ها در ارتباطی مستقیم با روح و هویت مردم هر منطقه در کشور دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی در ادامه با اشاره به ثبت ۱۴ اثر ناملموس استان در فهرست آثار ملی کشور، گفت: در جلسه اخیر شورای ملی ثبت میراث فرهنگی ناملموس، ۱۴ اثر از آذربایجان شرقی در فهرست آثار ملی جای گرفت که شمال آثاری چون شیوه تهیه پنیر سنتی لیقوان، شیوه کره گیری سنتی در شهرستان سراب، مهارت بافت فرش هریس، مراسم کوچه آشی در شهر ایلخچی، مراسم مصلی در کوه بهلول در روستای سفیدان جدید از توابع شهرستان تبریز، شیوه تهیه میان پر در روستای قاضی جهان از توابع شهرستان آذرشهر، مراسم شیربرنج پزی در روستای بی گلو از تابع شهرستان اسکو، مراسم پخت آش نذری در توره داعی آقکند از توابع شهرستان میانه، شیوه پخت بیناب خوروشی (خورشت بناب) در بناب، شیوه تهیه نخودچی در ممقان از توابع شهرستان آذرشهر، مهارت جاجیم بافی استان، شیوه پخت نان محلی خیتاب ورزقان، مراسم پایان برداشت گندم (حاللاهلاما) در شهرستان هشترود، مراسم اهل قبیله در خسروشاه از توابع شهرستان تبریز، است.

حمزه زاده اظهار داشت: با توجه به اهمیت حفظ جایگاه آثار ناملموس در استان، معاونت میراث‌فرهنگی این اداره‌کل با جدیت فرآیند ثبت این آثار در فهرست ملی را در دستور کار خود قرار داده است.