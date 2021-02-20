مذاکره روسیه با کشورهای خاورمیانه برای فروش پدافند هوایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «الکساندر میخییف» رئیس شرکت تسلیحاتی دولتی روس آبارون اکسپورت، امروز در آستانه گشایش نمایشگاه بین المللی تسلیحاتی آیدکس IDEX در ابوظبی که روسیه در آن شرکت می کند، اظهار داشت: تسلیحات پدافند هوایی روسیه ازجمله بخاطر بکارگیری موفق در صحنه های نبرد در کشورهای خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا شناخته شده است.

بر اساس این گزارش، روسیه برای نخستین بار سیستم های پدافند هوایی آنتی ۴۰۰۰ را برای فروش به خارج عرضه کرده و این سیستم دارای دو نوع موشک با برد ۱۵۰ و ۳۸۰ کیلومتر است و می تواند تا ارتفاع ۳۳ کیلومتر اهداف پرنده شامل هواپیما و موشک های قاره پیما و بالستیک را هدف قرار دهد.

میخیف در ادامه افزود: ما در زمان حاضر با تعدادی از کشورهای خاورمیانه به صورت جداگانه یا در چارچوب یک سیستم واحد پدافند هوایی چند کشور برای فروش تسلیحات پدافند هوایی گفتگو می کنیم.

وی معتقد است که امتیاز منحصر بفرد تسلیحات پدافند هوایی روسیه در این است که بدون از دست دادن قابلیت ها و توانمندیهای رزمی می توانند در سیستم های پدافند هوایی کشورها بکار گرفته شوند.

میخیف در پایان گفت که روسیه امیدوار است توجه کشورهای منطقه را به سیستم های پدافند هوایی روسیه در مبارزه با پهپادها جلب کند.