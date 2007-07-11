آتش نشانان منطقه 3 کشور در آمل مسابقه می دهند

آتشپاد دوم حسین علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مسابقات 120 ورزشکار از استان های تهران، سمنان، مازندران و گلستان در رشته های در رشته های دو ومیدانی 100 و 400 متر، آبرسانی و طناب کشی به مدت چهار روز در مجموعه ورزشی شهید چمران آمل با هم رقابت می کنند.

به گفته وی، مسابقات عملیاتی آتش نشانی های ورزشی آتش نشانان و امدادگران کشور به صورت همزمان در پنج منطقه کشور برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: نفرات برتر هر منطقه در مرحله پایانی این مسابقات که 23 مرداد ماه در مشهد مقدس برگزار می شود شرکت خواهند کرد.

علیزاده یادآور شد: نفرات برتر این مسابقات در قالب تیم ملی آتش نشانی کشور به مسابقات جهانی 2008 چین اعزام خواهند شد.



