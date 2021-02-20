به گزارش خبرگزاری مهر، علی مصطفوی در رابطه با محدودیت‌های جدید اعمال شده در استان افزود: وضعیت در ارومیه به عنوان پرجمعیت‌ترین شهر استان به رنگ نارنجی درآمده که در همین راستا محدودیت‌هایی از جمله دورکاری ۵۰ درصد کارکنان، تعطیلی مشاغل گروه‌های سه و چهار، تعطیلی مراسم آئینی و مذهبی، مساجد و نیز ممنوعیت ورود خودروهای شخصی با پلاک بومی ارومیه به سایر شهرها و پلاک غیر بومی به ارومیه اعمال می‌شود.

وی با اشاره به وجود هفت شهرستان آذربایجان‌غربی در وضعیت نارنجی و هشت شهر دیگر در وضعیت زرد، بیان کرد: با وجود اینکه شهرهای چالدران و پلدشت در آذربایجان‌غربی در شرایط آبی هستند ولی متأسفانه طبق آخرین ارزیابی انجام شده، شهرهای ارومیه، نقده، اشنویه، خوی و میاندوآب، ماکو و شوط در وضعیت نارنجی و شهرهای سلماس، پیرانشهر، تکاب، چایپاره، سردشت، مهاباد، بوکان و شاهین دژ در وضعیت زرد قرار گرفته اند.

وی افزود: فرمانداران و مدیران دستگاه‌های مرتبط در خصوص اجرای محدودیت‌های ابلاغی ستاد ملی مقابله با کرونا از جمله فعالیت صنوف، دورکاری ادارات و تردد خودروها، متناسب با وضعیت شهرها اقدام کنند.

بر اساس اعلام معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی، تردد شبانه از ساعت ۲۱ الی ۳ صبح، دورکاری کارکنان دستگاه‌های غیرضرور به میزان ۵۰ درصد، اجرای پروتکل‌های بهداشتی مشاغل گروه‌های ۱ و ۲ و محدودیت‌های ورود به باغ رضوان نیز تاکنون اجرایی شده است.

رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، استفاده همه شهروندان عزیز از ماسک، پرهیز از تجمعات، دورهمی ها و میهمانی ها برای حفظ سلامتی تنها راه مقابله با خیز مجدد بیماری کرونا است.