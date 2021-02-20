اصغر نقی‌زاده مجری و میزبان مجموعه «جنگ دوست‌داشتنی» در خصوص ویژگی‌های متمایز این مجموعه سی‌قسمتی به خبرنگار مهر گفت: سال گذشته که آقای حسین همایون‌فر قصه را برای من مطرح کرد تأکید داشتم که این مجموعه باید متمایز باشد، متأسفانه در سال‌های اخیر مرسوم بوده که رزمندگان بعضاً خاطراتشان همراه با حزن و غمناک بیان می‌شد درحالی‌که جبهه‌ها چنین نبوده است.

وی ادامه داد: ما باید زندگی این‌سوی خاک‌ریزها را بیان کنیم باید بگوییم در پادگان‌ها و پشت جبهه‌ها چگونه بوده است، آنجا زندگی عادی در جریان بود و همین موضوع می‌تواند بسیار متمایز باشد و ما با همین ایده جلو رفتیم که انشالله اگر مردم ببینند و خوششان بیایید می‌بایست به سمت کاراکترهایی که معروف و مشهور هستند نیز برویم، افرادی که مسئولیت‌های بیشتری در زمان دفاع مقدس داشتند و با آن‌ها صحبت کنیم.

این بازیگر تلویزیون همچنین در خصوص رویکرد طنز و مخاطرات احتمالی که در مسیر این گفتگوها به وجود خواهد آمد نیز اظهار کرد: ما در حال حاضر در کشور خودمان به‌نوعی دچار خودسانسوری شدیم درصورتی‌که بسیاری از خاطرات جنگ ما اصلاً بیان‌نشده، اولاً این خاطرات عنوانش طنز نیست، طنز با آنچه ما نشان دادیم بسیار فرق دارد، به این مجموعه، خاطرات شاد و شوخی‌هایی که در جبهه‌ها صورت می‌گرفته باید اطلاق شود. این‌ها زندگی واقعی پشت جبهه‌ها بود که شامل شوخی‌ها و شادی‌ها از ناگفته‌هایی می‌شود که هیچ ربطی هم به زد و خورد و بگیر و ببندها نداشته است. پس من نمی‌توانم نام این کار را طنز بگذارم و بهتر است بگویم خاطرات شاد، خنده‌دار و خوب از پشت‌صحنه جنگ.

نقی زاده هم‌چنین با اشاره به مخاطبان و بازخوردهای پخش این مجموعه نیز گفت: در درجه اول مخاطبان «جنگ دوست‌داشتنی» هم نسلان من هستند، رزمندگانی که آن زمان بودند و آن روزگاران را یادشان هست قطعاً با تماشای این مجموعه خاطرات برایشان زنده می‌شود و قطعاً ارتباط بیشتری برقرار خواهند کرد. نسل جوان و نوجوان نیز اگر این کار را ببینند و بدانند فضایی که طی سال‌ها از جنگ گفته‌شده وجه دیگری نیز دارد به جرأت می‌گویم که ارتباط خوبی برقرار خواهند کرد.

وی در پایان بیان کرد: پیش‌بینی من این است که مجموعه بسیار جذابی خواهد شد و به عنوان نمونه به این سوال‌ها پاسخ می‌دهد که چگونه این نسل ازدواج کرده است؟ چگونه زندگی می‌کرده است؟ و پاسخ اینها برای مخاطب جالب است. فکر می‌کنم اگر قدرت پخش بالایی داشته باشیم و بتوانیم در سایر شبکه‌ها پخش‌کنیم بازخوردهای خوبی خواهیم گرفت.

مجموعه «جنگ دوست‌داشتنی» به تهیه‌کنندگی حسین همایون‌فر محصول گروه مستند بنیاد فرهنگی روایت فتح می‌باشد که از روز دوشنبه ۲۷ بهمن‌ماه در پلتفرم فیلیمو و فیلم گردی عرضه شده است.