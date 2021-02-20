خط منظم کشتیرانی بندرعباس به بندر لاذقیه سوریه افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، کاپیتان عبداله حسومی افزود: در راستای حمایت از صادرات کشور و بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده، خط کشتیرانی ویژه حمل محمولات صادراتی از ۲۰ اسفند ماه آغاز به کار می‌کند.

وی ادامه داد: بر این اساس محمولات صادراتی توسط کشتی‌های ناوگان شرکت حمل فله، به صورت منظم و ماهی یک بار از ایران به سوریه توسط کشتی‌های چند منظوره که قابلیت حمل محمولات فله، کالای عمومی و کانتینر به طور مجزا یا ترکیبی دارند، حمل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت حمل فله با تأکید بر اینکه نخستین محموله در تاریخ بیستم اسفند به بندر لاذقیه ارسال می‌شود، گفت: تجار و صاحبان کالا می‌توانند جهت هماهنگی با امور حمل کالای عمومی این شرکت نسبت به انجام مراحل سفارش اقدام کنند.

کاپیتان حسومی تصریح کرد: چنانچه راه‌اندازی این خط کشتیرانی با استقبال صاحبان کالا رو به رو شود، امکان حمل محمولات تا دو بار در ماه قابل انجام خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: هدف از راه اندازی این خط کشتیرانی افزایش سهم ناوگان ملی از بازار حمل محمولات صادراتی و وارداتی در شرایط تحریم است.

شایان ذکر است طبق اعلام روابط عمومی شرکت حمل فله، صاحبان کالا می‌توانند به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های ۰۲۱۲۳۸۴۳۱۳۳و۰۲۱۲۳۸۴۳۱۴۲ تماس و یا از طریق پست الکترونیکی mkt-euroasia@sapidshpg.com اقدام کنند.