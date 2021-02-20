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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۴:۴۲

خط منظم کشتیرانی بندرعباس به بندر لاذقیه سوریه افتتاح شد

خط منظم کشتیرانی بندرعباس به بندر لاذقیه سوریه افتتاح شد

یک مقام مسئول در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از راه اندازی خط منظم کشتیرانی از بندرعباس به بندر لاذقیه سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، کاپیتان عبداله حسومی افزود: در راستای حمایت از صادرات کشور و بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده، خط کشتیرانی ویژه حمل محمولات صادراتی از ۲۰ اسفند ماه آغاز به کار می‌کند.

وی ادامه داد: بر این اساس محمولات صادراتی توسط کشتی‌های ناوگان شرکت حمل فله، به صورت منظم و ماهی یک بار از ایران به سوریه توسط کشتی‌های چند منظوره که قابلیت حمل محمولات فله، کالای عمومی و کانتینر به طور مجزا یا ترکیبی دارند، حمل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت حمل فله با تأکید بر اینکه نخستین محموله در تاریخ بیستم اسفند به بندر لاذقیه ارسال می‌شود، گفت: تجار و صاحبان کالا می‌توانند جهت هماهنگی با امور حمل کالای عمومی این شرکت نسبت به انجام مراحل سفارش اقدام کنند.

کاپیتان حسومی تصریح کرد: چنانچه راه‌اندازی این خط کشتیرانی با استقبال صاحبان کالا رو به رو شود، امکان حمل محمولات تا دو بار در ماه قابل انجام خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: هدف از راه اندازی این خط کشتیرانی افزایش سهم ناوگان ملی از بازار حمل محمولات صادراتی و وارداتی در شرایط تحریم است.

شایان ذکر است طبق اعلام روابط عمومی شرکت حمل فله، صاحبان کالا می‌توانند به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های ۰۲۱۲۳۸۴۳۱۳۳و۰۲۱۲۳۸۴۳۱۴۲ تماس و یا از طریق پست الکترونیکی mkt-euroasia@sapidshpg.com اقدام کنند.

کد مطلب 5151722

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