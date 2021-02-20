به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، وبینار «پژوهشهای زبانی، تاریخی، دینی و نسخه پژوهی تئودور نولدکه» از سوی معاونت پژوهش و منابع دیجیتال اداره کل پژوهش و آموزش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از ساعت ۱۰ صبح ۵ اسفند ۱۳۹۹ برگزار میشود.
در این نشست فاطمه جان احمدی معاون پژوهش و منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران درباره پژوهشهای قرآنی تئودور نولدکه» صحبت خواهد کرد و روزبه زرین کوب تئودور نولدکه و تاریخ ساسانیان طبری را بررسی میکند. فرزین غفوری درباره نولدکه و شاهنامه فردوسی و فرح زاهدی نیز درباره زبان و ادبیات فارسی میانه سخن خواهند گفت.
حضور در این نشست برای عموم آزاد است و علاقهمندان برای حضور در این وبینار میتوانند به آدرس: (vc.nlai.ir/esfand ) مراجعه کنند.
وبینار «پژوهشهای زبانی، تاریخی، دینی و نسخه پژوهی تئودور نولدکه» با همکاری اداره کل پژوهش و آموزش زیرمجموعه معاونت پژوهش و منابع و گروه ایرانشناسی و اسلام شناسی «کتابخانه ملی» برگزار میشود.
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