گل سه امتیازی شهاب زاهدی برای تیم زوریا لوهانسک

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته پانزدهم لیگ فوتبال اوکراین امروز شنبه تیم زوریا لوهانسک به مصاف تیم ماریپول رفت که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود زوریا ‏‬به پایان رسید.

شهاب زاهدی و اللهیار صیادمنش دو مهاجم ایرانی زوریا از ابتدا در ترکیب اصلی این تیم حضور داشتند. تک گل این بازی توسط زاهدی در دقیقه ۳۴ به ثمر رسید.

این نخستین گل زاهدی برای تیم زوریا است. شهاب در این بازی یک کارت زرد هم گرفت و در دقایق پایانی تعویض شد.

زاهدی در نیم فصل نخست لیگ اوکراین در تیم المپیک دونتسک حضور داشت و در آن تیم هشت گل به ثمر رسانده بود. به این ترتیب تعداد گل‌های زاهدی در این فصل از رقابت‌های لیگ اوکراین به عدد ۹ افزایش یافت.