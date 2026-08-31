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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۳۲

ناامنی در سوریه ادامه دارد؛ وقوع حملات خمپاره‌ای در سویداء

ناامنی در سوریه ادامه دارد؛ وقوع حملات خمپاره‌ای در سویداء

در سایه تداوم ناامنی و بی ثباتی در سوریه منابع محلی از وقوع حملات خمپاره ای علیه شهر سویداء خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، منابع محلی در سوریه اعلام کردند که در جریان حمله خمپاره ای به مناطق غربی شهر سویداء دست کم ۲ تن کشته و چند تن دیگر زخمی شدند.

این منابع اعلام کردند که حمله مذکور علیه مناطق کشاورزی در محور غربی سویداء صورت گرفته است.

۲ روز قبل نیز گزارش شده بود درگیری های مسلحانه میان گروه های مختلف در شهر سویداء واقع در جنوب این کشور باعث ایجاد ترس و وحشت در میان مردم شد.

لازم به ذکر است که از زمان اعلام آتش بس در این منطقه تاکنون بارها حملات مختلفی به ویژه در محورهای شمالی و غربی صورت گرفته است.

استان سویداء از زمان آغاز درگیری های گسترده در ژوئیه ۲۰۲۵ تاکنون شاهد تنش های امنیتی و بی ثباتی بوده است.

کد مطلب 6932641

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