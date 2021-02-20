توزیع ۲۵۰۰ تُن کالای اساسی با نرخ مصوب دولتی در اسلامشهر

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور عصر شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار اسلامشهر اظهار داشت: در راستای تنظیم بازار و تأمین نیازهای شهروندان، با پیگیری‌های صورت گرفته دو هزار و ۵۰۰ تن کالای اساسی از جمله برنج، شکر، گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و روغن با نرخ مصوب دولتی در سال جاری در شهرستان توزیع شده است.

وی با بیان اینکه روزانه ۲ تن تخم مرغ با نرخ مصوب در واحدهای خواروبار توزیع می‌شود، گفت: توزیع گوشت قرمز و مرغ گرم و منجمد نیز در اسفندماه تداوم خواهد داشت و در تلاش هستیم تا سهمیه شهرستان را افزایش دهیم.

فرماندار اسلامشهر با بیان اینکه دستگاه‌های ذیربط از جمله شبکه بهداشت و درمان و دامپزشکی باید نظارت کافی در خصوص رعایت نکات بهداشتی در زمان توزیع کالاهای اساسی داشته باشند افزود: گاهاً دیده می‌شود برخی عوامل فروش و توزیع این کالاها گروکشی کرده و در قبال فروش کالا با نرخ دولتی مردم را مجبور به خرید دو یا سه کالای دیگر می‌کنند که به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و تیم‌های نظارتی از جمله بازرسان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، صمت باید با موارد مشابه برخورد کنند.

مرسلپور همچنین بر ضرورت شناسایی کارگاه‌های غیر مجاز پخت شیرینی و برخورد با متصدیان آنها که معمولاً در محیطی غیر بهداشتی نیز فعالیت می‌کنند، تاکید کرد و گفت: در خصوص جذب سهمیه میوه شهرستان با نرخ مصوب دولتی نیز اگر بر خلاف سال گذشته با قیمت پایین‌تر از بازار و کیفیت مناسب عرضه شود، با همکاری تعاون روستایی و اتحادیه مربوطه اقدام و با کمک عاملان فروش صنف تره بار در روزهای پایانی سال در شهرستان توزیع خواهد شد.

وی در پایان با بیان اینکه خرید شب عید مردم آغاز شده و شاهد افزایش حضور آنان در مراکز تجاری هستیم، تصریح کرد: بستری شدن ۱۴ بیمار مبتلا به ویروس کرونا در روز جمعه یکم اسفندماه در مراکز بیمارستانی شهرستان نشان دهنده صعودی بودن این بیماری است و امیدواریم مردم در زمان خرید رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را فراموش نکنند.