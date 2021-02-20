  1. استانها
  2. تهران
۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۶:۵۸

فرماندار اسلامشهر خبر داد؛

توزیع ۲۵۰۰ تُن کالای اساسی با نرخ مصوب دولتی در اسلامشهر

توزیع ۲۵۰۰ تُن کالای اساسی با نرخ مصوب دولتی در اسلامشهر

اسلامشهر- فرماندار اسلامشهر از توزیع ۲۵۰۰ تُن کالای اساسی با نرخ مصوب دولتی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور عصر شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار اسلامشهر اظهار داشت: در راستای تنظیم بازار و تأمین نیازهای شهروندان، با پیگیری‌های صورت گرفته دو هزار و ۵۰۰ تن کالای اساسی از جمله برنج، شکر، گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و روغن با نرخ مصوب دولتی در سال جاری در شهرستان توزیع شده است.

وی با بیان اینکه روزانه ۲ تن تخم مرغ با نرخ مصوب در واحدهای خواروبار توزیع می‌شود، گفت: توزیع گوشت قرمز و مرغ گرم و منجمد نیز در اسفندماه تداوم خواهد داشت و در تلاش هستیم تا سهمیه شهرستان را افزایش دهیم.

فرماندار اسلامشهر با بیان اینکه دستگاه‌های ذیربط از جمله شبکه بهداشت و درمان و دامپزشکی باید نظارت کافی در خصوص رعایت نکات بهداشتی در زمان توزیع کالاهای اساسی داشته باشند افزود: گاهاً دیده می‌شود برخی عوامل فروش و توزیع این کالاها گروکشی کرده و در قبال فروش کالا با نرخ دولتی مردم را مجبور به خرید دو یا سه کالای دیگر می‌کنند که به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و تیم‌های نظارتی از جمله بازرسان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، صمت باید با موارد مشابه برخورد کنند.

مرسلپور همچنین بر ضرورت شناسایی کارگاه‌های غیر مجاز پخت شیرینی و برخورد با متصدیان آنها که معمولاً در محیطی غیر بهداشتی نیز فعالیت می‌کنند، تاکید کرد و گفت: در خصوص جذب سهمیه میوه شهرستان با نرخ مصوب دولتی نیز اگر بر خلاف سال گذشته با قیمت پایین‌تر از بازار و کیفیت مناسب عرضه شود، با همکاری تعاون روستایی و اتحادیه مربوطه اقدام و با کمک عاملان فروش صنف تره بار در روزهای پایانی سال در شهرستان توزیع خواهد شد.

وی در پایان با بیان اینکه خرید شب عید مردم آغاز شده و شاهد افزایش حضور آنان در مراکز تجاری هستیم، تصریح کرد: بستری شدن ۱۴ بیمار مبتلا به ویروس کرونا در روز جمعه یکم اسفندماه در مراکز بیمارستانی شهرستان نشان دهنده صعودی بودن این بیماری است و امیدواریم مردم در زمان خرید رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را فراموش نکنند.

کد مطلب 5151904

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها