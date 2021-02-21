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۴ اسفند ۱۳۹۹، ۰:۲۲

در پایان سفر «رافائل گروسی» به تهران؛

ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی بیانیه مشترک صادر کردند

ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی بیانیه مشترک صادر کردند

ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه ای مشترک توافق کردند که ایران به اجرای کامل و بدون محدودیت موافقتنامه جامع پادمان همانند قبل ادامه دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متعاقب سفر «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران شامگاه یکشنبه ۲۱ فوریه (سوم اسفند ماه) بیانیه مشترکی از سوی ایران و این نهاد منتشر شد که به شرح زیر است:

«سازمان انرژی اتمی ایران (سازمان) و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (آژانس) روح همکاری و اعتماد متقابل تقویت شده که به بیانیه مشترک ۵ شهریور ۱۳۹۹ در تهران منجر شد و اهمیت تداوم آن همکاری و اعتماد را مورد یادآوری و تأیید مجدد قرار دادند.
سازمان، آژانس را مطلع کرد که به منظور پایبندی به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی (قانون) تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» (قانون)، ایران اجرای اقدامات داوطلبانه، آنگونه که در برجام آمده‌اند، را از ۵ اسفند ۱۳۹۹ متوقف خواهد کرد.
با در نظر گرفتن موارد فوق و به منظور تداوم فعالیت‌های راستی آزمایی و نظارت آژانس، سازمان و آژانس نسبت به موارد زیر توافق کردند:
۱. ایران به اجرای کامل و بدون محدودیت موافقتنامه جامع پادمان خود با آژانس، همانند قبل، ادامه خواهد داد.
۲. یک تفاهم فنی دوجانبه موقت، سازگار با قانون، که به موجب آن آژانس به فعالیت‌های ضروری راستی آزمایی و نظارت خود (طبق فهرست فنی پیوست) برای مدت تا سه ماه ادامه خواهد داد.
۳. مرور منظم این تفاهم فنی با هدف اطمینان از حصول به اهداف آن.

گفتنی است که سازمان انرژی اتمی ایران نیز درباره تفاهمات مشترک با آژانس بین المللی انرژی اتمی، توضیحاتی ارائه کرد.

بنا به توضیحات ارائه شده، سفر مدیرکل آژانس به ایران طبق درخواست ایشان (رافائل گروسی) بود که مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نیز واقع شد.

در گفتگوها، آژانس بر ضرورت احترام به قانون مجلس و اجرای آن تأکید کرد؛ به طوری که این موضوع در بیانیه نیز انعکاس داشته است.

ایران و آژانس تفاهم کردند که اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی‌های برجامی به طور کامل متوقف شود و صرفاً تعهدات پادمانی ایران اجرا می‌شود. بر این اساس، طبق قانون مجلس هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچ‌گونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی‌شود.

مقصود از تداوم راستی آزمایی و نظارت ضروری که در بند ۲ بیانیه آمده، همانطور که در پیوست توافق شرح داده شده، این است که ایران به مدت ۳ ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نظارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگاه خواهد داشت. در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصراً نزد ایران باقی می‌ماند. چنانچه ظرف ۳ ماه تحریم‌ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد، در غیر این صورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد.

به دلیل ملاحظات حفاظتی و ضرورت پنهان ماندن مکان تأسیسات کلیدی ایران، پیوست بیانیه که شامل فهرست این تأسیسات است، محرمانه خواهد ماند.

گفتنی است که رافائل گروسی شامگاه یکشنبه پس از دیدار و گفتگو با علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان تهران را به مقصد وین ترک کرد.

کد مطلب 5153032

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    نظرات

    • مهدی IR ۱۲:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
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      خواستن پروتکل الحاقی رو در ظاهر اجرا نکنن ولی واقعا اجرا کنن بابا! چه خیری از اینا دیدید؟ ۷ سال ملت رو سرکار گذاشتید با این کاراتون
    • IR ۰۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
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      جالبه بعضی مسئولین و افراد داخل ایران هم، اخلاق و رفتار آمریکایی، اروپایی دارند؛ هر چه کوتاه بیاییم و صبر کنیم و باهاشون راه بیاییم، پرتوقع تر و طلبکارتر می شوند و بیشتر در کار اشتباه خود پیش می روند!!!!!!!!!( مثل اینکه این حد و حدود و اندازه نشناختن و غرور و پررویی و پرتوقعی، در بعضی ها ارثیه!!!!!!

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