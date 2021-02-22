به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، شرکت هوانوردی یونایتد روسیه و صندوق سرمایه‌گذاری امارات متحده عربی (مبادله) برای ساخت و تولید هواپیمای مسافربری مافوق صوت جدید همکاری می‌کنند.

دنیس مانتوروف، وزیر صنعت و تجارت روسیه با اعلام این خبر گفت: طراحی مفهومی این هواپیما تا انتهای امسال (۲۰۲۱) رونمایی خواهد شد.

آقای وزیر همچنین اشاره کرد که هنوز مسأله تقسیم‌بندی سهام این شرکت مشترک مورد مذاکره قرار نگرفته است.

قرار است این هواپیمای جت با دو مدل طراحی شود که یکی دارای ۸ صندلی و دیگری دارای ۳۰ صندلی مسافر هستند. هر دو هواپیما در کلاس تجاری خواهند بود.

مانتوروف گفت: اکثر پارامترهای کلیدی تعیین شده‌اند. سرعت این هواپیما بین ۱.۵ تا ۱.۸ ماخ خواهد بود. زمان پرواز با سرعت ۱.۸ ماخ به ۴ ساعت محدود شده است. در مقایسه باید گفت که هواپیمای مسافربری غول‌پیکر ایرباس، ای ۳۵۰، می‌تواند در ارتفاع ۱۲ هزار متری به حداکثر سرعت ۰.۸۹ ماخ (حدود ۹۴۵ کیلومتر در ساعت) برسد.

او گفت: این هواپیما برای بازار جهانی و به ویژه جنوب شرقی آسیا و خاورمیانه طراحی شده است.