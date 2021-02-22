گلدن گلوب حتی یک عضو رنگین پوست ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، تایمز با تهیه گزارشی گفته است شمار روزنامه‌نگاران سیاه‌پوست در میان ۸۷ عضو انجمن مطبوعات خارجی هالیوود صفر است؛ یعنی این مجموعه با رای یکدست چهره‌های سفیدپوست به انتخاب برترین‌های سال می‌پردازد.

گفته شده اخلاق در این مجموع مدت‌هاست زیر سوال رفته که پیشینه آن به دهه ۱۹۶۰ برمی‌گردد که در فاصله ۱۹۶۸ تا ۷۴ نمایش تلویزیونی مراسم آن متوقف ماند و تحقیقات اف‌سی سی (کمیسیون ارتباطات فدرال) در جریان بود. رسوایی پیا زادورا در سال ۱۹۸۲ (گفته شد همسرش اعمال نفوذ کرد تا وی جایزه بهترین هنرپیشه نوظهور را دریافت کند) نیز به اعضا این اجازه را داد تا رفتارهایی داشته باشند که خارج از مسیر صداقت است.

انجمن مطبوعات خارجی هالیوود نه تنها به اعضایش اجازه می‌دهد تا از استودیوها و شبکه‌هایی که به آنها بعداً رای می‌دهند امکانات تجملاتی دریافت کنند بلکه این سازمان به ظاهر غیرانتفاعی به اعضای خود که بسیاری از آنها روزنامه‌نگاران پرتلاشی هستند، مبلغ قابل توجهی برای خدمت در سرویس‌های مختلف پرداخت می‌کند.

پذیرایی در فرانسه ممکن است توضیح دهنده انتخاب سریال تلویزیونی «امیلی در پاریس» در میان نامزدهای امسال گلدن گلوب باشد.

سال پیش یک روزنامه‌نگار نروژی به نام کرستی فلا شکایتی علیه این انجمن مطرح کرد و گفت این سازمان با ممنوع کردن عضویت وی و سایر روزنامه‌نگاران واجد شرایط خارجی، سعی دارد تا ارزش فروش گزارش اعضای فعلی خود را در مناطق مختلف بالا ببرد و به این ترتیب آن‌ها از یک درآمد بالقوه محروم می‌شوند. طبق مقررات انجمن مطبوعات خارجی هالیوود همه اعضای آن باید در لس‌آنجلس مستقر باشند و پوشش رسانه‌ای کشورهای دیگر را از آمریکا فراهم کنند.

دادخواست این روزنامه‌نگار سال پیش رد شد اما موجب شد تا نگاه جدی‌تری به مقررات پنهان این انجمن بشود.

تایمز همچنین با اعضای انجمن صحبت کرد و در این میان یکی از اعضا که نخواست نامش اعلام شود گفت در میان اعضای انجمن، هستند افرادی که روزنامه‌نگار واقعی نیستند اما عضو انجمن هستند چون تهدیدی برای کسی به شمار نمی‌آیند.

سخنگوی انجمن اظهارت «فلا» را کاملاً نادرست خواند اما به تایمز گفت سازمان متعهد است که به عدم تنوع در انتخاب‌هایش رسیدگی کند. امسال گلدن گلوب در میان نامزدهایش چند فیلم خیلی مطرح سال را که کاملاً با حضور بازیگران سیاهپوست شکل گرفته بودند مانند «۵ هم‌خون»، «یهودا و مسیح سیاه»، «بلک باتم مارینی» و «آمریکا در برابر بیلی هالیدی» را نادیده گرفت و در بخش سریال‌های تلویزیونی نیز «نابودت می‌کنم» را که با حضور بازیگران سیاه شکل گرفته، نادیده گرفت.

بسیاری از ناظران نیز از انتخاب «امیلی در پاریس» و «موسیقی» گیج شداند. گفته شده پارامونت بیش از ۳۰ عضو انجمن مطبوعات خارجی هالیوود را سال ۲۰۱۹ به فرانسه برد تا از مراحل ساخت «امیلی در پاریس» دیدن کنند و آنها را ۲ شب در هتل پنج ستاره‌ای که هزینه اجاره اتاق در آن از شبی ۱۴۰۰ دلار شروع می‌شود اسکان داد و یک کنفرانس خبری و ناهار ویژه و سرگرمی برای آنها ترتیب داد. به گزارش تایمز این گروه راهی مکان فیلمبرداری این سریال در موزه‌ای خصوصی هم شدند.

سخنگوی انجمن گفته کنترلی بر رای اعضا ندارد و قصد آنها ساختن درکی فرهنگی از طریق سینما و تلویزیون است.

تایمز همچنین در گزارش خود گفته انجمن مطبوعات خارجی هالیوود از طریق درآمدهای تبلیغاتی و فروش حق امتیاز پخش به ان‌بی‌سی حقوق‌های کلان به اعضایش پرداخت می‌کند. برای مثال ۲۴ عضو کمیته تماشای فیلم‌های خارجی هر یک ماه پیش ۳۴۶۵ دلار دریافت کردند. اعضای کمیته سفر ماهی ۲۳۱۰ دلار و اعضای کمیته جشنواره فیلم ماهی ۱۱۰۰ دلار دریافت می‌کنند. ۵ عضو هیات مدیره نیز سال پیش بین ۶۳ تا ۱۳۵ هزار دلار دریافت کردند.

کارشناسان مالیاتی گفته‌اند این نوع پرداخت به ویژه برای سازمانی که از پرداخت مالیات معاف است، معمول نیست و آکادمی‌های فیلم و تلویزیونی به اعضای خود حقوقی پرداخت نمی‌کنند.

سخنگوی انجمن گفته از چالش‌های مالی اخیر مطلع است و سعی دارد تا از اعضایش حمایت کند.

به گفته تایمز اعضای انجمن مطبوعات خارجی هالیوود از جمله روزنامه‌نگارانی بودند که پرداختی اضطراری ۱۲۵ هزار دلاری برای روزنامه‌نگاران را هم دریافت کردند.