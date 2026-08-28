به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید مرادپور، در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به حضور و ایستادگی مردم در ماههای اخیر، اظهار کرد: مردم آگاه، مؤمن و شهیدپرور ایران با حضور مستمر خود در صحنه، یکی از کمنظیرترین جلوههای استقامت مردمی را رقم زدهاند و این حضور را نمیتوان صرفاً یک مسئله سیاسی داخلی دانست.
وی افزود: حضور مردم در کنار مسئولان موجب قوت قلب دو طرف است و مسئولان باید بدانند مردم یک سرمایه ابزاری و مقطعی نیستند، بلکه ستون اصلی قوام کشور هستند. همانگونه که مردم در شرایط حساس از کشور دفاع کردهاند، باید در عرصههای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نیز به آنان نقش و جایگاه داده شود.
امام جمعه ابهر با تأکید بر ضرورت فراهم کردن زمینه مشارکت مردم گفت: دولت باید ساختارهایی ایجاد کند که مردم بتوانند در عرصههای مختلف حضور و نقشآفرینی کنند و خود مردم نیز نباید منتظر بمانند که همه امور را دیگران انجام دهند؛ هر فردی در حد توان خود میتواند برای حل مشکلات کشور قدم بردارد.
مرادپور با اشاره به خون شهدای کشور خاطرنشان کرد: خون شهدای مظلوم، فرماندهان و دانشمندان کشور نباید فراموش شود و ملت ایران از خون شهدای خود خواهد گذشت، اما خونخواهی در چنین ابعادی نیازمند تدبیر، سیاستگذاری و محاسبه دقیق مسائل سیاسی و امنیتی است و نباید با اقدامات شتابزده برخورد کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه کشور در شرایط یک جنگ ترکیبی قرار دارد، گفت: امروز جنگ تنها در میدان نظامی نیست. دشمن در کنار تهدید نظامی، جنگ اقتصادی و روانی را نیز دنبال میکند و هدف آن ایجاد فشار، ناامیدی و در نهایت تسلیم مردم است.
امام جمعه ابهر افزود: زمانی که بمباران و حملات نظامی انجام میشد، مردم آثار جنگ را بهصورت مستقیم مشاهده میکردند؛ اما امروز ممکن است برخی تصور کنند جنگ تمام شده است، در حالی که جنگ اقتصادی و روانی همچنان ادامه دارد و در برخی ابعاد حتی پیچیدهتر از جنگ نظامی است.
مرادپور یکی از اهداف مهم دشمن را ناامید کردن مردم و ایجاد بدبینی نسبت به مسئولان دانست و تصریح کرد: هر کس مردم را ناامید کند یا آنان را نسبت به مسئولان بدبین کند، چه بداند و چه نداند، در مسیر دشمن حرکت میکند. انتقاد اگر برای اصلاح امور و همراه با راهکار باشد، قابل استفاده است، اما توهین و تخریب و بیان مطالبی که دل مردم را خالی میکند، در شرایط حساس کنونی به نفع کشور نیست.
وی ادامه داد: ممکن است برخی انتقادها کاملاً درست باشد، اما باید زمان و شرایط را نیز در نظر گرفت. امروز باید برای مشکلات راهحل ارائه کنیم، پیشنهاد بدهیم و اقدام کنیم. جامعه بیش از هر چیز به کار، تلاش و راهکار نیاز دارد.
امام جمعه ابهر با هشدار نسبت به تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف در جامعه گفت: ممکن است میان افراد و گروهها اختلافات جدی وجود داشته باشد و حتی برخی مطالبات نیز بهحق باشد، اما وقتی دشمن در برابر کشور قرار گرفته است، نباید اجازه دهیم اختلافات داخلی به عاملی برای تضعیف کشور تبدیل شود.
مرادپور همچنین با تأکید بر رعایت اخلاق در برخورد با مردم اظهار کرد: کسانی که در راهپیماییها و اجتماعات حضور ندارند نیز ممکن است از مشکلات موجود ناراحت و تحت فشار باشند. نباید آنان را مورد توهین یا سرزنش قرار داد. کسی که برای خدا در صحنه حضور پیدا میکند، نباید بر دیگران منت بگذارد.
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی گفت: مردم با وجود فشارهای اقتصادی و گرانی، نجابت و صبوری کردهاند و مسئولان باید قدر این صبوری را بدانند و برای کاهش مشکلات اقتصادی و معیشتی اقدامات جدی انجام دهند.
امام جمعه ابهر بر ضرورت تقویت وحدت، همدلی و تحمل یکدیگر تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی باید مراقب باشیم دشمن نتواند از مشکلات و نارضایتیها برای ایجاد اختلاف استفاده کند. اگر به وظیفه خود عمل کنیم، با حفظ انسجام و همدلی میتوانیم از این بحران نیز عبور کنیم.
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