امکان بسیار زیاد انتقال کرونای انگلیسی از خوزستان به لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی سیف شامگاه دوشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها در سخنانی، اظهار داشت: متأسفانه ویروس جهش یافته جدید موسوم به کرونای انگلیسی در برخی از استان‌های کشور و به ویژه استان همجوار ما خوزستان، به طور روز افزونی در حال شیوع و گسترش است، به نحوی که ظرف چند روز، وضعیت آن استان از آبی به زرد و در نهایت به قرمز و حالت هشدار تغییر یافته است.

وی ادامه داد: با توجه به قدرت سرایت و میزان کشندگی بالای ویروس جدید و از طرفی امکان بسیار زیاد انتقال بیماری از سمت استان خوزستان، لازم است هم استانی‌های گرامی جهت جلوگیری از ابتلای خود و اطرافیانشان به این ویروس پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند.

مدیرکل پدافند غیر عامل لرستان تاکید کرد: با توجه به نزدیکی به ایام پایانی سال، تا حد ممکن از حضور و تردد در معابر و مکان‌های عمومی و همچنین شرکت در اجتماعات شادی و عزا و دور همی ها به طور جدی خودداری شود.

سیف ادامه داد: مردم برای حفظ سلامت خود و دیگران حتی الامکان همزمان از دو ماسک استفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه ویروس جدید بیشتر نوجوانان و جوانان را درگیر می‌کند افزود: مردم تا حد امکان از سفرهای غیر ضروری اجتناب کنند.

مدیرکل پدافند غیر عامل لرستان بیان داشت: برای حفظ سلامت و جلوگیری از ابتلای مردم، اجرای همه پروتکل‌های بهداشتی با جدیت بیشتر مورد تاکید است و انتظار می‌رود این امر مهم توسط همه رعایت شود.