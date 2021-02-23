تمدید تاریخ اعزام به خدمت مشمولان زلزله زده شهرستان سی سخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد به منظور همدردی با مشمولان و خانواده‌های آنان در منطقه زلزله زده سی سخت و محدوده آنان، تسهیلاتی برای تمدید تاریخ اعزام به خدمت برای این دسته از عزیزان در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکراست، کلیه مشمولان اعزامی اسفند ماه سال ۹۹ شهرستان سی سخت که در اثر زلزله دچار آسیب شده و قادر به اعزام به خدمت نبوده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل و ارائه درخواست، تاریخ اعزام به خدمت خود را تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تمدید کنند.

گفتنی است، در صورتی که این عزیزان امکان مراجعه برای ثبت درخواست را ندارند، مدت غیبت آنان تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ توجیه می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است، این مشمولان می‌توانند درخواست‌های خود را به نزدیکترین دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) یا وظیفه عمومی شهرستان یا استان محل سکونت خود ارائه کنند و پیگیری لازم را به عمل آورند.

شایان ذکراست:مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir ، سامانه تلفن گویا به شماره ۰۹۶۴۸۰ و یا کانال سازمان در پیام رسان سروش به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.